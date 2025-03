Khuyến cáo về cách bổ sung vitamin A cho trẻ mắc bệnh sởi

Bệnh sởi có thể trở nên nghiêm trọng hơn ở những trẻ suy dinh dưỡng, suy giảm hệ miễn dịch, thiếu vitamin A... Vai trò của vitamin A với bệnh sởi là gì, cách nào bổ sung an toàn?

Bệnh sởi khiến trẻ sốt cao, biếng ăn, dễ bị suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch.

Vitamin A là dưỡng chất cần thiết trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Đây là vitamin giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, duy trì hoạt động ổn định của các mô biểu bì, chống nhiễm trùng, hỗ trợ thị lực và hoạt động giao tiếp giữa các tế bào. Khi lượng vitamin A bị thiếu hụt, các mô biểu bì bị phá hủy, đồng thời làm suy giảm chức năng miễn dịch của bé.

Vai trò của vitamin A đối với bệnh sởi

Trong bệnh sởi, sự thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến:

- Làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ và dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm của bệnh sởi, chẳng hạn như viêm loét giác mạc, thậm chí có thể gây mù lòa. Các triệu chứng thiếu vitamin A ở trẻ em mắc sởi bao gồm quáng gà và vệt Bitot, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của trẻ.

- Bệnh sởi còn khiến trẻ mệt mỏi, chán ăn, nôn ói, tiêu chảy, nhiễm trùng... làm suy giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất, dẫn đến suy dinh dưỡng và thiếu vitamin A.

Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị bổ sung vitamin A cho trẻ bị sởi. Trong các nghiên cứu, vitamin A được đánh giá an toàn, giúp giảm đáng kể nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm và tử vong do bệnh sởi gây ra. Vì vậy, bổ sung vitamin A liều cao cho tất cả trẻ bị sởi được khuyến cáo là rất cần thiết. Việc này không chỉ giúp giảm tác động của bệnh nhiễm trùng do sởi gây ra, mà còn có khả năng ngăn ngừa sự phát triển tiếp theo của bệnh nhiễm trùng thứ phát.

Lưu ý khi bổ sung vitamin A cho trẻ mắc sởi

WHO và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo nên sử dụng vitamin A liều cao trong quá trình điều trị bệnh sởi cho trẻ. Mục tiêu là giúp trẻ nhanh chóng phục hồi, tăng cường khả năng miễn dịch và hạn chế các biến chứng sau khi mắc bệnh.

Mặc dù vitamin A rất quan trọng đối với trẻ mắc sởi, các bậc phụ huynh không được tự ý bổ sung vitamin A cho trẻ. Bổ sung sai liều lượng có thể gây ra những hậu quả làm tổn hại sức khỏe của trẻ. Do đó, việc bổ sung vitamin A cần được thực hiện đúng liều lượng, dưới sự chỉ định của chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bổ sung đa dạng thực phẩm, giàu vitamin A trong chế độ ăn hàng ngày.

Tại các gia đình chỉ nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin A trong bữa ăn. Chế độ ăn cần cân đối dinh dưỡng, đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: Chất bột đường + chất đạm + chất béo + vitamin và khoáng chất. Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp tăng cường sức khỏe và hỗ trợ trẻ hồi phục nhanh chóng sau bệnh.

Cách bổ sung vitamin A từ thực phẩm hiệu quả:

- Sử dụng nguồn thực phẩm động vật chứa nhiều vitamin A, gồm: Gan động vật, chất béo từ thịt, lòng đỏ trứng là các thực phẩm có nguồn gốc động vật có chứa một lượng vitamin A đáng kể.

- Các thực vật giàu beta-carotene (tiền vitamin A), như các loại củ quả có màu vàng/đỏ, các loại rau có màu xanh đậm, như rau ngót, rau dền, rau cải xanh, rau mồng tơi, rau muống, rau đay; dầu cọ, dầu đậu nành và các loại dầu thực vật khác.

Lưu ý khi dùng thực phẩm giàu vitamin A:

- Vitamin A tan trong chất béo, vì vậy chế độ ăn bổ sung vitamin A cần sử dụng đủ lượng dầu, chất béo để giúp vitamin A được hòa tan và chuyển hóa từ dạng tiền vitamin A sang dạng vitamin A mà cơ thể hấp thu được.

- Khi mắc sởi, trẻ sẽ chán ăn, do đó cần chế biến thức ăn đa dạng, thay đổi món ăn mỗi bữa để kích thích vị giác.

Ngoài vitamin A nên bổ sung đa dạng vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin E, vitamin C, kẽm, selen... giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch.