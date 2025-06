Kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nóng như thế nào?

Nhiệt độ tăng có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng đối với người bị tiểu đường. Thời tiết nóng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu,tăng khả năng mất nước và ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc điều trị…

Biết được các rủi ro, triệu chứng của bệnh liên quan đến nhiệt và thực hiện các giải pháp giúp kiểm soát bệnh tiểu đường an toàn trong thời tiết nóng bức.

Thời tiết nóng ảnh hưởng đến người mắc bệnh tiểu đường

Theo thông tin đăng trên trang everydayhealth, nhiệt độ cao và độ ẩm có thể gây ra những thách thức đặc biệt cho những người mắc bệnh tiểu đường, đặc biệt khi kết hợp với các biến chứng tiềm ẩn.

Bệnh tiểu đường có thể ảnh hưởng đến khả năng làm mát của cơ thể, khiến việc điều chỉnh nhiệt độ và lượng nước trong thời tiết nóng trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu.

Thời tiết nóng làm thay đổi lượng đường trong máu. Nếu lượng đường trong máu hơi cao hoặc hơi thấp, nhiệt độ có thể đẩy lượng đường ra khỏi phạm vi nhanh hơn bình thường.

Sau đây là một số cách thời tiết nóng ảnh hưởng đến bệnh tiểu đường:

Giảm khả năng tiết mồ hôi: Tổn thương thần kinh hoặc bệnh lý thần kinh có thể làm suy yếu các tuyến mồ hôi, khiến cơ thể khó hạ nhiệt tự nhiên hơn.

Cháy nắng và căng thẳng: Cháy nắng gây đau không chỉ ở da mà còn có thể khiến cơ thể giải phóng hormone gây căng thẳng, có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Mất nước: Người bị tiểu đường có thể bị mất nước nhanh hơn. Khi lượng chất lỏng giảm, lượng đường trong máu trở nên cô đặc hơn và có thể tăng lên.

Các triệu chứng gây nhầm lẫn: Mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn có thể là triệu chứng của tình trạng mất nước, hạ đường huyết, tăng đường huyết hoặc kiệt sức vì nóng. Điều này khiến việc xác định vấn đề trở nên khó khăn. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để biết bạn bị chóng mặt vì mất nước hay vì lượng đường trong máu giảm, do đó, việc kiểm tra lượng đường trong máu thường xuyên khi trời nóng càng trở nên quan trọng.

Thời tiết nóng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của người bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, thời tiết nóng còn có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin. Đối với người đang sống chung với bệnh tiểu đường, thời tiết nóng có thể khiến mọi tình huống trở nên khó lường. Nếu bạn dùng insulin để điều trị, insulin có thể hoạt động nhanh hơn và người bệnh có thể không cảm thấy các dấu hiệu hạ đường huyết rõ ràng. Nhiệt độ cao có thể làm giãn mạch máu và tăng khả năng hấp thụ insulin, có thể dẫn đến hạ đường huyết.

Nhiệt độ cao cũng có thể làm giảm hoặc ảnh hưởng đến insulin, que thử, máy theo dõi glucose liên tục (CGM) và máy bơm insulin, dẫn đến kết quả đo không chính xác và điều trị kém hiệu quả hơn.

Mẹo kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nóng

- Tránh giờ nắng cao điểm: Ở nhiều khu vực, nên tránh thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Người bệnh tiểu đường nên chọn các hoạt động vào sáng sớm hoặc buổi tối để tránh thời tiết nóng nhất.

- Giữ đủ nước: Luôn mang theo một chai nước bên mình và uống nước đều đặn trong suốt cả ngày; tránh đồ uống có cồn hoặc đồ uống có đường. Trường hợp đổ mồ hôi nhiều, hãy cân nhắc đến việc thay thế chất điện giải không thêm đường.

- Ăn mặc phù hợp với thời tiết: Mặc quần áo rộng rãi, thoáng khí và màu sáng để phản chiếu ánh sáng mặt trời. Một chiếc mũ rộng vành có thể giúp bảo vệ thêm.

- Sử dụng kem chống nắng: Kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên có thể giúp ngăn ngừa bỏng da, có thể gây ra tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu do căng thẳng.

- Theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên: Kiểm tra mức đường huyết thường xuyên hơn bình thường, đặc biệt là trước và sau các hoạt động ngoài trời.

- Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ: Trong trường hợp lượng đường trong máu thấp, hãy luôn mang theo những loại carbohydrate tác dụng nhanh như viên glucose hoặc nước ép.

- Không tập thể dục khi nhiệt độ quá cao: Hãy chọn tập luyện trong nhà hoặc các hoạt động dưới nước khi nhiệt độ tăng cao.

Dấu hiệu và triệu chứng của kiệt sức do nóng

Những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ kiệt sức do nóng cao hơn những người không mắc bệnh này vì khả năng đổ mồ hôi của họ giảm. Kiệt sức do nóng xảy ra khi cơ thể không thể hạ nhiệt sau khi tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm cao hoặc thậm chí sau khi tập thể dục quá sức.

Các dấu hiệu phổ biến của kiệt sức do nóng bao gồm:

Đổ mồ hôi nhiều

Yếu hoặc mệt mỏi

Chóng mặt hoặc choáng váng

Buồn nôn hoặc nôn

Mạch nhanh

Đau đầu

Chuột rút cơ bắp…

Nếu gặp các tình trạng này, hãy tìm nơi râm mát, uống chất lỏng để cung cấp nước và làm mát cơ thể bằng khăn ẩm hoặc túi chườm lạnh. Các triệu chứng kiệt sức do nóng có thể giống với triệu chứng của hạ đường huyết, vì vậy phải kiểm tra lượng đường trong máu và nếu hạ đường huyết, hãy ăn nhẹ để đưa lượng đường trở lại phạm vi mục tiêu.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, kiệt sức do nóng có thể nhanh chóng tiến triển thành say nắng, khiến nhiệt độ cơ thể tăng rất cao. Các dấu hiệu và triệu chứng của kiệt sức do nóng hoặc say nắng ở người bị tiểu đường nên được coi là trường hợp khẩn cấp và cần phải cấp cứu kịp thời. Kiệt sức do nóng có thể dễ dàng dẫn đến các vấn đề nguy hiểm khác, như nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Cách bảo quản vật dụng và thuốc cho người bệnh tiểu đường

Nhiệt độ khắc nghiệt có thể làm giảm chất lượng của các loại thuốc và thiết bị này, đặc biệt insulin rất nhạy cảm với nhiệt.

Theo đó, nên bảo quản insulin chưa mở ở nhiệt độ khoảng 2 -7 độ C. Các vật dụng khác, bao gồm CGM và que thử cũng nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng, cụ thể:

- Giữ insulin mát nhưng không đông lạnh: Bảo quản trong tủ lạnh cùng với túi chườm lạnh, nhưng đảm bảo insulin không tiếp xúc trực tiếp với đá.

- Không để đồ dùng trong xe hơi nóng: Ngay cả trong vài phút, bên trong xe có thể đạt đến nhiệt độ không an toàn. Ngoài ra, tránh cất thuốc hoặc thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp…

- Kiểm tra ngày hết hạn: Tiếp xúc với nhiệt có thể làm giảm tuổi thọ của insulin và que thử, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên.

- Theo dõi thiết bị: Nếu máy đo đường huyết bắt đầu hoạt động không bình thường, nguyên nhân có thể là do tiếp xúc với nhiệt.