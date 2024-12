Kính máy bay vỡ nát sau cú va chạm chim kền kền

Con kền kền đâm trực diện vào chiếc máy bay khiến kính chắn gió của phương tiện vỡ tan. May mắn, phi công và 5 hành khách không bị thương sau sự cố.

Kính chắn gió của máy bay vỡ tan sau va chạm, trong khi con kền kền đã chết. Ảnh: Jam Press.

Ngày 5/12, chiếc máy bay chở theo 5 hành khách từ Envira đến Eirun Pé (Amazonas, Brazil) bất ngờ bị một con kền kền va chạm trực diện vào buồng lái. Sự cố kiến kính chắn gió máy bay bị đâm thủng, vỡ tan, theo New York Post.

Sau cú va chạm, xác con kền kền làm che khuất một phần tầm nhìn của phi cổng. Ảnh: Jam Press.

Qua hình ảnh ghi lại sự việc, xác của con chim được treo lủng lẳng trước mặt phi công trong suốt chuyến bay. May mắn, phi công đã trấn an được hàng khách và giúp chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Eirun Pé mà không có ai bị thương.

Con kền kền được nhìn thấy ở xa ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Jam Press.

Đây không phải là lần đầu tiên phi công gặp phải sự cố liên quan đến chim. Vào tháng 6/2023, một phi công đang bay qua Ecuador bị một con chim lớn đâm vào buồng lái khiến mặt anh chảy máu như cảnh trong bộ phim The Birds của Alfred Hitchcock.

Một số người cho rằng loài chim này có thể là kền kền Andes. Loài chim này có sải cánh dài đến 3 m và nặng tới 15 kg. Điều này khiến chúng trở thành loài chim biết bay có cân nặng "khủng" nhất trên thế giới.