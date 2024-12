Kỷ lục đồng hồ 7,6 triệu USD

Tại Only Watch 2024, chiếc Patek Philippe mang số hiệu 6301A được bán với mức giá 17,3 triệu USD . Con số này biến đồng hồ trở thành phiên bản được bán giá cao nhất trong lịch sử Only Watch. Đây là mẫu đồng hồ độc bản, dành riêng cho sự kiện này. Thông thường, những chiếc đồng hồ Patek Philippe tham gia Only Watch, cuộc đấu giá từ thiện quốc tế diễn ra 2 năm/lần ở Geneva (Thụy Sĩ), đều là phiên bản cải tiến đặc biệt từ những mẫu có sẵn. Nhưng trong buổi đấu giá năm nay, thương hiệu Thụy Sĩ đã mang đến một tuyệt tác hoàn toàn mới. Patek Philippe số hiệu 6301A là một thiết kế độc bản, chưa từng được thương hiệu giới thiệu trước đây.