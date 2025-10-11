Kỷ nguyên 'làm việc giữa đại dương'

Giới siêu giàu nay mở rộng văn phòng ra đại dương. Các du thuyền trở thành không gian làm việc tiện nghi, nơi họp hành, ký hợp đồng và điều hành doanh nghiệp giữa biển.

Tỷ phú Jimmy John Liautaud (Mỹ), nhà sáng lập chuỗi sandwich Jimmy John’s, thừa nhận ông là một “con nghiện công việc” chính hiệu, dù đang ở đâu.

“Khi ở trên du thuyền, tôi làm việc trên du thuyền. Khi ở trên máy bay, tôi làm việc trên máy bay. Ở nhà hay trong xe cũng vậy, công việc không bao giờ dừng lại. Dù vậy, được ký hợp đồng khi đang neo tàu ngoài khơi Seychelles thì cũng khá dễ chịu”, ông nói với Wall Street Journal.

Nếu làm việc từ nhà (work from home) đã trở nên phổ biến, “làm việc từ du thuyền” (working from yacht) đang là phiên bản xa xỉ của thời đại hậu Covid-19. Khi những chiếc siêu du thuyền trở thành biểu tượng của giới tỷ phú, chủ nhân của chúng ngày càng yêu cầu các thiết kế “văn phòng nổi” tiện nghi, từ bàn làm việc phong cách giám đốc, tranh treo tường tinh tế đến hệ thống internet tốc độ cao.

“Gần như tất cả du thuyền lớn mà tôi tham gia thiết kế trong vài năm qua đều có phòng làm việc riêng biệt. Không chỉ là một chiếc bàn, mà là không gian khép kín có thể họp và làm việc linh hoạt”, Alex Clarke, môi giới du thuyền tại Denison Yachting (Florida, Mỹ), chia sẻ.

Văn phòng xa hoa giữa biển

Sau đại dịch, khi làm việc từ xa trở thành bình thường mới, các doanh nhân siêu giàu nhanh chóng mở rộng khái niệm này ra đại dương. Dimitris Angelakos, người thừa kế gia tộc vận tải biển Hy Lạp và hiện điều hành đội du thuyền cho thuê riêng, cho biết ông thường bắt đầu buổi sáng bằng vài giờ email trong cabin có cửa sổ hướng thẳng ra biển, rồi kết thúc bằng cú nhảy xuống bể Jacuzzi hoặc đại dương.

Dimitris Angelakos trong văn phòng trên biển của anh. Ảnh: Antreas Avrantas.

“Đồng nghiệp tôi còn thích khi tôi làm việc từ du thuyền, vì lúc đó tôi không ở văn phòng”, ông cười.

Truyền thống “làm việc trên biển” thực ra đã tồn tại từ lâu. Tỷ phú Aristotle Onassis từng gọi chiếc du thuyền huyền thoại Christina O, từng đón tiếp cố Thủ tướng Anh Winston Churchill và cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, là “văn phòng tốt nhất thế giới”, trước cả thời Wi-Fi và Zoom ra đời.

Ngày nay, sự khác biệt nằm ở khả năng kết nối. Henry Smith, nhà môi giới du thuyền tại London (Anh), cho biết chính dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk đã thay đổi hoàn toàn cách các chủ du thuyền làm việc.

“Trước đây, dù chi hàng trăm nghìn USD mỗi tháng, đường truyền vẫn chập chờn. Giờ chỉ cần 2.150 USD cho gói doanh nghiệp, bạn có thể truy cập Internet ổn định ở hầu hết đại dương. Giờ không còn chiếc du thuyền nào mà không có Starlink”, Smith khẳng định.

Du thuyền thành trụ sở thứ hai

Tại triển lãm Monaco Yacht Show năm ngoái, nhà thiết kế Simon Rowell (Anh) từ hãng Bannenberg & Rowell, giới thiệu du thuyền Renaissance dài khoảng 112 m, minh chứng cho xu hướng “văn phòng hóa” du thuyền. Con tàu của doanh nhân A. Gary Klesch không chỉ có phòng làm việc riêng mà còn cả suite văn phòng với 8 bàn phụ và phòng in riêng biệt.

“Khách hàng này mang cả đội ngũ hỗ trợ đi cùng. Công việc của ông ấy di chuyển theo mọi nơi. Cá nhân tôi nghĩ nếu đã lên du thuyền thì nên nghỉ ngơi, nhưng có lẽ đó là lý do tôi vẫn chưa đủ giàu để sở hữu một chiếc”, Rowell nói.

Theo ông, ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu bố trí sẵn không gian làm việc để “dự phòng tương lai”, đề phòng lúc nào đó họ muốn biến du thuyền thành văn phòng.

Không riêng đại dương, một số công ty còn hỗ trợ khách hàng làm việc xa hơn nữa. Rob McCallum, đồng sáng lập EYOS Expeditions, kể lại trong một chuyến du lịch Nam Cực có giá gần 700.000 USD /tuần, vị khách của ông bất ngờ muốn tham dự cuộc họp trực tuyến.

“Chúng tôi dựng cho anh ấy một lều có sưởi, phục vụ sandwich, đồ ăn nhẹ, vài ly rượu ngon, và anh ấy tham dự họp hội đồng quản trị ngay tại Nam Cực. Không ai trong cuộc họp biết anh ấy đang ở đâu”, McCallum kể.