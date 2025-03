Labubu đã hết thời, không còn đội giá gấp 3

Đến đầu 2025, cơn sốt Labubu dần hạ nhiệt. Sự thay đổi trong xu hướng sưu tầm và thị trường TMĐT đã khiến món đồ chơi hộp mù không còn giữ vị thế độc tôn.

Món đồ chơi nghệ thuật (art toy) dần mất sức hút sau một năm gây sốt.

Từng là món đồ chơi nghệ thuật được săn đón bậc nhất, Labubu đã tạo nên cơn sốt sưu tầm suốt năm 2024. Với thiết kế dễ thương, số lượng phát hành giới hạn và sự lăng xê của những người nổi tiếng, đặc biệt là Lisa (BlackPink), Labubu nhanh chóng trở thành biểu tượng trong giới sưu tầm "hộp mù" (blind box).

Tuy nhiên, cuối năm ngoái, thị trường đồ chơi nghệ thuật bắt đầu có sự thay đổi. Baby Three xuất hiện như một đối thủ mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm lung lay vị thế của Labubu.

Đến đầu năm nay, cùng với sự thoái trào của trào lưu đồ chơi hộp mù nói chung, Labubu tiếp tục giảm sức nóng, không còn cảnh giá bán bị đẩy cao gấp 2-3 lần, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews.

'Thỏ răng nhọn' hạ nhiệt

Trong nửa đầu năm 2024, Labubu vẫn giữ vị thế độc tôn trên thị trường đồ chơi nghệ thuật. Nhưng tới tháng 10, cục diện bắt đầu thay đổi. Trào lưu "xé túi mù" bùng nổ mạnh mẽ trên mạng xã hội, kéo theo sự gia tăng doanh số đột biến của cả Labubu và đối thủ mới là Baby Three, món đồ chơi cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Từ tháng 11/2024, Baby Three dần chiếm ưu thế. Theo báo cáo từ nền tảng phân tích dữ liệu Metric, doanh số của món đồ chơi có biệt danh "bé ba" này có xu hướng tăng mạnh trên các sàn Shopee, TikTok Shop và Lazada. Đặc biệt, trong giai đoạn 15/10-15/11, người tiêu dùng đã chi hơn 8,8 tỷ đồng để mua sản phẩm này chỉ riêng trên Shopee và TikTok Shop.

Báo cáo quý IV/2024 của nền tảng phân tích dữ liệu YouNet cũng cho thấy trong tháng 11/2024, doanh số Baby Three tăng trưởng 20%, trở thành tâm điểm mới trên các sàn thương mại điện tử. Ngược lại, Labubu bắt đầu lao dốc, doanh số giảm hơn 40% chỉ trong vòng một tháng, nhường chỗ cho sự bứt phá của Baby Three.

Labubu từng được nhiều sao Việt lăng xê. Ảnh: @ngtran_huyenmy/IG, tu_hhao/IG.

Bước sang năm 2025, Labubu tiếp tục mất dần vị thế. Theo số liệu được thu thập trong vòng một năm (07/03/2024 - 07/03/2025) của Metric, cả Labubu và Baby Three đều bước vào giai đoạn giảm nhiệt trong những tháng đầu năm. Điều này cho thấy trào lưu "xé túi mù" tới hồi kết. Tuy nhiên, doanh số theo tuần của Baby Three vẫn duy trì trên mức 1 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với Labubu.

Theo quan sát của Tri Thức - Znews, hiện người mua có thể dễ dàng đặt hàng từ gian hàng Mall chính hãng của Pop Mart trên các sàn thương mại điện tử với mức giá niêm yết 380.000 đồng, thay vì phải "săn lùng" qua các reseller hoặc cửa hàng bán lẻ khác. Điều này góp phần giảm độ khan hiếm, khiến giá bán dần bình ổn. Trước đó, sản phẩm Labubu gần như luôn trong tình trạng cháy hàng, không thể đặt hàng online.

Trên các hội nhóm trao đổi, giá bán hiện dao động 370.000-420.000 đồng mỗi hộp Labubu tùy phiên bản, giảm gần 50% so với mức đỉnh 700.000-800.000 đồng/hộp. Các phiên bản secret (phiên bản hiếm) hiện có giá 1,8-2 triệu đồng, giảm đáng kể so với thời điểm sốt nhất lên đến 4 triệu đồng.

Thời hoàng kim đã qua

Năm qua, túi mù hay hộp mù (blind box) trở thành một hiện tượng thu hút giới trẻ nhờ yếu tố bất ngờ và sự tò mò về hình dáng, màu sắc của món đồ bên trong. Trong số đó, Labubu từng là một trong những sản phẩm được săn đón nhiều nhất.

Món đồ chơi này là nhân vật thuộc Vương quốc Quái vật, do nghệ sĩ Kasing Lung sáng tạo từ năm 2015, lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu. Dù đã xuất hiện từ lâu, nhưng phải đến khi Lisa (BlackPink) lăng xê vào tháng 4/2024, Labubu mới trở thành trào lưu mạnh.

Labubu Ver 1 (bên trái) và bản nâng cấp Ver 2 (bên phải). Ảnh: Xiaohongshu.

Điểm thu hút của Labubu nằm ở thiết kế đặc trưng với đôi răng nhọn cùng số lượng phát hành giới hạn, khiến cộng đồng sưu tầm không ngừng săn lùng. Sự khan hiếm này từng đẩy giá bán Labubu lên cao, biến nó thành biểu tượng của sự "đẳng cấp" trong giới sưu tầm.

Câu nói "Phấn đấu năm 2024, mỗi nhà có một Labubu" từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, phản ánh độ phổ biến của sản phẩm.

Ngoài ra, hình thức "xổ số Labubu" cũng góp phần thúc đẩy sức hút. Người chơi mua vé với giá từ vài chục nghìn đồng để có cơ hội sở hữu món đồ chơi nghệ thuật này, vốn có giá cao trên thị trường thứ cấp. Các phiên raffle thu hút đông đảo người tham gia vì xác suất trúng thưởng cao và chi phí thấp hơn giá mua trực tiếp. Một số người chơi vì đam mê, số khác xem đây là cơ hội kiếm lời hoặc đơn thuần là trải nghiệm cảm giác thắng cuộc.

Nhiều người tổ chức raffle tận dụng trào lưu để kinh doanh, livestream trên TikTok với hình thức "lớp học raffle" nhằm lách chính sách kiểm soát cá cược. Tuy nhiên, nền tảng đã siết chặt quy định, khiến nhiều "quản trò" phải ngừng hoạt động hoặc chuyển sang nền tảng khác nhưng không còn thu hút như trước. Cuối tháng 8/2024, công an TP.HCM cảnh báo raffle có thể vi phạm pháp luật về đánh bạc và khuyến cáo người dân thận trọng với các trò chơi may rủi trên mạng để tránh rủi ro lừa đảo.