Lại quyết dẹp phố cà phê đường tàu

Cục CSGT đề nghị chính quyền kiên quyết tháo dỡ phố cà phê trong hành lang đường sắt, cắm chốt ngăn tái lấn chiếm và cấm hoạt động du lịch, thương mại trái phép.

Du khách ghi lại cảnh đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu từ phía ngoài rào chắn, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Sáng 10/8, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt 6 tháng đầu năm, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an) nêu thực trạng phố cà phê đường tàu xuất hiện nhiều nhất tại Hà Nội, đặc biệt tại các đoạn đường sắt chạy qua phố Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Điện Biên Phủ.

Người dân tự ý mở quán ngay sát mép ray, kê bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn nơi tàu thường xuyên qua lại. Nhiều du khách trong và ngoài nước tụ tập đông, chụp ảnh, uống cà phê, quay video ngay sát ray tàu.

Cục CSGT đánh giá đây là nguy cơ rất cao gây mất an toàn giao thông đường sắt, có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng về người và phương tiện.

Cảnh trái ngược tại phố cà phê đường tàu: vắng vẻ tại đoạn Trần Phú tới Phùng Hưng, đông đúc dọc đường Lê Duẩn, ngày 26/3. Ảnh: Đinh Hà.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, thực trạng phố cà phê đường tàu bắt nguồn từ việc đường sắt xuyên qua khu dân cư, khoảng cách giữa ray và nhà dân rất hẹp, dễ bị lấn chiếm.

Lợi dụng yếu tố "độc, lạ" để thu hút khách du lịch, người dân đã tự phát mở quán cà phê, kê bàn ghế sát đường ray; nhu cầu chụp ảnh, trải nghiệm mạo hiểm của một bộ phận khách du lịch trong và ngoài nước khiến hoạt động này ngày càng lan rộng.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết, dẫn đến tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Cảnh sát mời khách Tây rời phố cà phê đường tàu, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Trên thực tế, từ năm 2019, chính quyền TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý triệt để tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu. Nhưng sau mỗi đợt kiểm tra siết chặt, khu vực này lại nhanh chóng đông đúc trở lại, cho thấy vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chính quyền Hà Nội cho biết không phủ nhận sức hút của phố cà phê đường tàu. Tuy nhiên, sự hấp dẫn ấy không thể là cái cớ để bất chấp quy định an toàn, đặt chính mình và người khác vào tình thế nguy hiểm.

Từ tháng 6, Hà Nội đã nhiều lần mời hàng trăm khách Tây rời phố cà phê đường tàu, nhấn mạnh an toàn là yếu tố không thể thỏa hiệp, "đó là nguyên tắc cần được đặt lên hàng đầu trong bất kỳ hoạt động du lịch nào".

Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất, mời khách Tây rời phố cà phê đường tàu trước khi tàu qua, sáng 2/7. Ảnh: Đan Châu.

Để giải quyết dứt điểm, Cục CSGT đề xuất sự vào cuộc của cả chính quyền địa phương và các ngành liên quan.

Chính quyền cần kiên quyết xử lý dứt điểm, giải tỏa các quán cà phê nằm trong hành lang bảo vệ đường sắt; Tổ chức lực lượng cắm chốt thường xuyên để ngăn tái lấn chiếm; không cho phép hoạt động du lịch - thương mại trái phép trong khu vực hành lang.

Ngành đường sắt được khuyến nghị lắp đặt thêm cảnh báo, camera giám sát, bố trí nhân viên gác tại điểm đông người, phối hợp với chính quyền tổ chức lại cảnh quan, rào chắn khu vực nguy hiểm.

Cơ quan chức năng cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, truyền hình, bảng tin khu dân cư về nguy cơ của phố cà phê đường tàu; đề xuất xây dựng tour du lịch an toàn, không khuyến khích check-in tại khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, cơ quan ban ngành có thể nghiên cứu, thí điểm mô hình du lịch an toàn. Nếu muốn khai thác, cần xây dựng khu riêng biệt, tách khỏi hành lang đường sắt và được cơ quan chức năng cho phép, giám sát.