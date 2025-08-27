Lái xe qua vùng ngập nước - ưu tiên an toàn, cũng phải văn minh

Việc điều khiển ôtô qua vùng trũng ngập không những cần đảm bảo an toàn cho phương tiện mà cần chú ý đến văn hóa giao thông, hạn chế gây ảnh hưởng cho những người xung quanh.

Ảnh: Duy Hiệu.

Lội nước là tình huống điều khiển ôtô không dễ gặp thường xuyên, nhưng cũng không phải hiếm đối với giao thông tại nhiều khu đô thị lớn ở Việt Nam.

Việc điều khiển ôtô qua vùng nước ngập không chỉ cần kỹ năng mà còn cần một chút "văn hóa lái xe" để vừa không làm hư hỏng phương tiện, vừa giữ an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Đừng để ôtô bị thủy kích

Trước tiên, nếu không thật sự cần thiết, tài xế không nên cố điều khiển ôtô qua vùng nước ngập.

Trong trường hợp buộc phải di chuyển qua khu vực trũng ngập, tài xế cần hạn chế điều khiển xe qua những tuyến đường lạ. Việc quen thuộc địa hình sẽ phần nào giúp tài xế hiểu rõ điều kiện mặt đường, vị trí các nắp cống và gốc cây, từ đó chủ động hơn khi di chuyển và tránh va chạm.

Tài xế cũng được khuyên nên quan sát các xe đi trước và di chuyển theo đúng lộ trình mà xe trước đã vượt qua thành công.

Cẩn trọng khi điều khiển ôtô qua vùng nước ngập để tránh các rủi ro hư hỏng. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Trước khi cho xe qua vùng ngập, tài xế cũng cần ước lượng chiều cao mực nước ngập so với thân xe. Nếu nhận định nước đã ngập quá nửa bánh xe, tức ngang với sàn xe, tài xế tốt nhất không nên điều khiển ôtô qua khu vực này, cần dừng lại đợi nước rút hoặc tìm một tuyến đường khác.

Trong trường hợp không may bị chết máy, tài xế không nên cố khởi động lại ôtô vì có thể khiến nước tràn vào sâu hơn bên trong động cơ, dẫn đến hiện tượng thủy kích.

Sau khi thoát khỏi đoạn đường ngập, tài xế cần di chuyển chậm, vừa đi vừa nhấp/nhả chân phanh để làm khô má phanh. Nếu cần thiết, tài xế có thể rời khỏi xe để kiểm tra xem lá cây, túi ni-lông hay rác có kẹt lại ở các bánh xe và lưới tản nhiệt hay không.

Thủy kích có thể khiến chủ xe mất cả trăm triệu đồng chi phí sửa chữa. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Trung - đại diện Trung tâm dịch vụ ôtô PAC ở Long Biên (TP Hà Nội) - cho biết ôtô sau ngập nước cần được mang ra các xưởng dịch vụ để kiểm tra, bất chấp xe có đang hoạt động bình thường hay không.

"Nếu nước chưa ngập đến sàn xe, chủ xe cũng nên đưa phương tiện đi kiểm tra, tối thiểu ở hệ thống phanh để đảm bảo an toàn", anh Hoàng Trung kết luận.

Chạy chậm - vừa văn minh, vừa an toàn

Nếu mực nước ngập không quá cao và xe có thể di chuyển, điều khiển xe với tốc độ vừa phải luôn là lời khuyên hàng đầu để giúp ôtô vận hành an toàn, tránh gặp phải tình trạng thủy kích.

Một số tài xế quan niệm khi gặp vùng nước ngập cần chạy thật nhanh để nước không thể xâm nhập khoang động cơ, gây ra hiện tượng thủy kích.

Do vậy, nhiều người cho xe điều khiển với tốc độ lớn, duy trì liên tục, vô tình tạo ra các "sóng nước" trên đường, gây mất an toàn cho những người cùng tham gia giao thông, nhất là người đi bộ, đi xe máy và xe đạp.

Phương tiện giao thông càng to sẽ dễ sinh ra các đợt "sóng nước" càng lớn trên đường. Những con sóng này khiến người điều khiển xe 2 bánh dễ bị té ngã.

Ôtô chạy nhanh qua vùng ngập có thể tạo các "sóng nước" gây mất an toàn cho người cùng tham gia giao thông. Ảnh: Duy Hiệu.

Các "sóng nước" này cũng dễ ập vào nhà dân ven đường, mang theo rác và các vật dụng không mong muốn khác.

Nhìn chung, việc điều khiển ôtô qua vùng trũng ngập cần được thực hiện cẩn thận để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện, vừa không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nếu ước lượng khả năng ôtô có thể di chuyển qua, việc cho xe chạy chậm ở tốc độ vừa phải sẽ vừa tránh được nguy cơ thủy kích, vừa giảm thiểu rủi ro mất an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

Ngay cả khi cho xe di chuyển trên đường có các vũng ngập nhỏ, người điều khiển ôtô cũng cần giảm tốc độ để tránh làm văng nước ra xung quanh. Hành động này phần nào xây dựng văn hóa giao thông, tạo ra môi trường giao thông văn minh và an toàn hơn.