Làm giả giấy nghỉ việc cho công nhân để chiếm đoạt tiền BHXH

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) làm rõ đường dây chuyên làm giả giấy nghỉ việc cho công nhân của nhiều công ty, doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Bùi Thị Bích Trang (SN 1987, ngụ ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng), Huỳnh Khải An (SN 1999, ngụ ấp Hiệp Bình, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành), Lê Thị Tố Quyên (SN 1998, ngụ ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) và Phạm Thị Hạnh (SN 1991, ngụ ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trước đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Hận (chồng Trang, SN 1987) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng gây án.

Vào đầu năm 2024, Công an huyện Gò Dầu tiếp nhận thông tin của cơ quan BHXH huyện Gò Dầu về việc xuất hiện giấy xin nghỉ việc của các công nhân của nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, nghi vấn sử dụng giấy giả, nên yêu cầu hỗ trợ điều tra.

Từ lời khai của các công nhân, các trinh sát được biết, họ được người quen giới thiệu làm quen với nam thanh niên tên Hận. Đối tượng này “nổ” có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, doanh nghiệp nên có thể làm dịch vụ chứng nhận giấy nghỉ việc cho các công nhân. Hận cũng rất mánh khóe khi giao tiếp với người lạ và dùng tên khác. Đối tượng chỉ làm “dịch vụ” cho các công nhân qua người quen, bạn bè giới thiệu.

Qua nhiều tháng điều tra, các trinh sát xác định vào đầu năm 2023, Hận đang làm công nhân cho một công ty thuộc Khu công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu). Thời gian này, Hậu thấy nhiều công nhân trong các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu nghỉ việc đột xuất để hưởng trợ cấp BHXH mà không muốn mất tiền chuyên cần và phép năm. Từ đó, Hận nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng BHXH theo chế độ bán lại cho các công nhân trong các công ty, doanh nghiệp.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ Hận. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với các đối tượng còn lại như trên.

Qua điều tra, nhóm Hận khai nhận Hận đã vào mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua con dấu có liên quan đến việc làm giả giấy tờ chứng nhận nghỉ việc. Tiếp đó, Hận vào công ty giới thiệu cho các công nhân khác việc Hận có bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mà không cần đến các trung tâm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn để khám bệnh với giá 150.000 đồng/giấy. Hận còn có mối quan hệ với nhiều cán bộ để hỗ trợ cấp chứng nhận các giấy tờ liên quan đến xác nhận nghỉ việc cho công nhân.

Tin những lời giới thiệu “mật ngọt” của Hận, nhiều công nhân đã liên lạc gửi căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế để đối tượng làm giả hàng trăm giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho công nhân nộp vào công ty. Trong số các công nhân mua giấy giả của Hận có: Huỳnh Khải An, Lê Thị Tố Quyên, Phạm Thị Hạnh đã mua hàng chục giấy chứng nhận nghỉ việc giả của Hận để vừa sử dụng vừa bán lại cho các công nhân ở công ty khác để hưởng tiền chênh lệch. Ngoài ra, những lúc Hận đi làm hoặc không có ở nhà, vợ Hận đã thay chồng làm giấy giả và đem giao cho các công nhân có nhu cầu.

Qua vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu khuyến cáo, việc sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả để hưởng chế độ là vi phạm pháp luật. Người nào sử dụng giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả để hưởng chế độ vẫn có thể bị phạt tù mà chưa cần xét đến việc đã thực hiện hành vi nhiều lần, thu lợi bất chính bao nhiêu tiền. Để tránh vi phạm pháp luật, người dân không được mua, sử dụng giấy chứng nhận BHXH hoặc bất kỳ giấy tờ nào không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.