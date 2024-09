Nữ doanh nhân vụ NXB Giáo dục và khối tài sản bị kê biên, phong tỏa

Trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản.

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”; bị can Tô Mỹ Ngọc - Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh - Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát cùng bị đề nghị truy tố tội “Đưa hối lộ”. 5 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Kết luận điều tra, để Công ty Phùng Vĩnh Hưng được tham giá chào giá, đấu thầu và cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục, bị can Tô Mỹ Ngọc đến gặp và đề nghị bị can Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch NXB Giáo dục) tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng. Bị can Ngọc hứa hẹn sẽ cám ơn.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi trúng thầu, thực hiện hứa hẹn, nữ doanh nhân mang tiền đến cám ơn cựu Chủ tịch NXB Giáo dục. Tổng cộng, bị can Tô Mỹ Ngọc đã 5 lần đưa hối lộ và 5 lần tặng quà tết cho bị can Nguyễn Đức Thái với tổng số tiền là 20 tỷ đồng .

Quá trình điều tra, Cơ quản Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 3 bất động sản đứng tên Nguyễn Đức Thái; một bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Thanh Thủy - cựu Trưởng ban Ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục; 17 bất động sản đứng tên Nguyễn Trí Minh - Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa 105 tỷ đồng trên các tài khoản của bị can Tô Mỹ Ngọc; phong tỏa 6,6 tỷ đồng trong tài khoản của bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy. Cùng với đó là ngăn chặn giao dịch đối với 4 bất động sản và 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Tô Mỹ Ngọc.

Ngăn chặn giao dịch loạt tài khoản chứng khoán đứng tên Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Quốc Khánh - cựu Phó trưởng phòng in, phát hành NXB Giáo dục.

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền 25,2 tỷ đồng . Trong đó, bị can Nguyễn Đức Thái đã nộp 3 tỷ đồng , Tô Mỹ Ngọc nộp 19 tỷ đồng . Bị can Nguyễn Trí Minh nộp 2,7 tỷ đồng , bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy nộp 370 triệu đồng, bị can Đinh Quốc Khánh nộp 100 triệu đồng và bị can Hoàng Lê Bách nộp 30 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thu giữ túi xách Valentio màu xanh đen mà bị can Nguyễn Trí Minh thường sử dụng đựng tiền mang ra Hà Nội đưa hối lộ cho Nguyễn Đức Thái. Còn bị can Tô Mỹ Ngọc thường sử dụng một túi xách nữ màu xám, bề mặt túi trước sau có hoa văn hình quả trám đựng phong bì tiền mang ra cho Nguyễn Đức Thái. Chiếc túi này cũng đã bị thu giữ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tổ chức thực nghiệm điều tra các nội dung liên quan đến việc đưa nhận tiền hối lộ giữa nhóm bị can Tô Mỹ Ngọc, Nguyễn Trí Minh, Nguyễn Đức Thái.

Cụ thể, tổ chức cho Nguyễn Đức Thái xác định đặc điểm nhận dạng túi tiền, mô tả vị trí của Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh, vị trí để túi tiền khi Nguyễn Đức Thái nhận tiền từ Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh.

Đồng thời tổ chức cho Tô Mỹ Ngọc xác định đặc điểm nhận dạng túi tiền, sắp xếp tiền vào túi xách và phong bì, tư thế xách, mang túi tiền theo các lần Ngọc đưa cho cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái.

Tổ chức cho Nguyễn Trí Minh xác định đặc điểm nhận dạng túi tiền, sắp xếp tiền, bánh rượu vào túi xách, tư thế xách, mang túi tiền theo các lần bị can này đưa cho bị can Thái… Kết quả thực nghiệm điều tra phù hợp với lời khai của các bị can, người liên quan và kết quả điều tra nêu trên.