Làm nghề dịch vụ tiếp rượu kiêm môi giới mại dâm

Khi khách nam "ngỏ ý" muốn đi "vui vẻ", Lộc Thị Quý đã gọi điện thoại cho bạn ở cùng phòng đến bán dâm với giá 4 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lộc Thị Quý (SN 2003, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội môi giới mại dâm.

Khoảng 22h ngày 30/12/2024, Công an thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) tiếp nhận tin báo của một nhân viên nhà nghỉ trên địa bàn về việc nghi vấn có hành vi mua bán dâm tại một phòng trong nhà nghỉ.

Lộc Thị Quý bị dẫn giải đến địa điểm môi giới mại dâm.

Tổ công tác Công an thị trấn Trạm Trôi đã tiến hành kiểm tra hành chính căn phòng nói trên, phát hiện T.B.T và L.T.A đang có hành vi quan hệ tình dục. Cả hai đều thừa nhận không quen biết nhau.

Quá trình xác minh, xác định, tối cùng ngày, anh A đi uống rượu với bạn. Tại đây, có Lộc Thị Quý là nhân viên dịch vụ tiếp khách uống rượu.

Khi rượu đã “mềm môi” anh A có đặt vấn đề với Lộc Thị Quý rủ bạn đến đi “tàu nhanh”. Quý đã gọi điện thoại cho bạn ở cùng phòng là T.B.T, hẹn đi bán dâm với giá 4 triệu đồng. T đồng ý.

Quý báo lại anh A giá bán dâm là 4 triệu đồng, thêm 500.000 đồng taxi cho T đi đến quán rượu.

Anh A đã đưa cho Quý 5 triệu đồng; trong đó 4,5 triệu đồng là tiền mua bán dâm, còn 500.000 đồng là tiền bồi dưỡng cho Quý. Quý còn nhận của bạn anh A số tiền 1 triệu đồng là phí dịch vụ uống rượu tiếp khách trong 2 giờ theo thỏa thuận.

Sau đó, T.B.T đi taxi đến quán và anh A đón đưa đi nhà nghỉ thực hiện hành vi mua bán dâm và bị cơ quan công an phát hiện.