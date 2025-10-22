Làm rõ hành vi bán 'bùa yêu' của 'Nhung Đồng Xinh'

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ) phối hợp CQĐT để thực hiện biện pháp tố tụng đối với một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm bùa yêu, cắt duyên".

Qua công tác rà soát, Công an xã Yên Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên "Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)" thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng "làm bùa yêu, se duyên, cắt duyên, phá duyên, xem bói vận hạn…".

Đối tượng bán "bùa yêu".

Các bài viết này thu hút nhiều người tương tác, bình luận và liên hệ, có dấu hiệu bất thường về hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng. Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn, Công an xã Yên Thủy đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác định chủ tài khoản là Nguyễn Thị Nhung (SN 1991, trú tại Khu phố Tân Khánh, xã Yên Thủy), hiện sinh sống tại xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định vào tháng 4/2025, chị X. (41 tuổi, trú ở xã Yên Thủy) đã nhiều lần liên hệ với Nhung thông qua tài khoản trên để "làm bùa".

Theo yêu cầu của Nhung, chị X. đã chuyển tổng cộng 4,7 triệu đồng để "làm bùa trói và phá duyên" và đến ngày 7/10/2025, tiếp tục chuyển thêm 700.000 đồng để "làm bùa công việc". Toàn bộ giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản.

Nhận thấy hành vi của Nguyễn Thị Nhung có dấu hiệu của tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 8/10/2025, Công an xã Yên Thủy đã phối hợp với Công an xã Hoàng Vân triệu tập Nguyễn Thị Nhung để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người dân, đồng thời khai rằng bản thân không có khả năng "làm bùa" và không được bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cho phép hay công nhận các hoạt động nêu trên.

Đối tượng Nhung bị cơ quan chức năng triệu tập.

Công an xã Yên Thủy đang phối hợp Cơ quan điều tra Công an tỉnh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.