Làm sổ giả rồi sang tên chuyển nhượng

Phòng CSHS Công an Tây Ninh bắt giữ, bàn giao đối tượng trốn truy nã Trịnh Đình Ấm (SN 1985, ngụ khóm 3, phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Ấm đang lưu trú ở huyện Châu Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tổ chức xác minh. Đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh truy nã về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Qua truy xét, Công an bắt giữ Ấm về hành vi trên.

Đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Ấm khai nhận từng được gia đình chia cho phần đất tại khóm 3, phường 11, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bị thất lạc. Vào năm 2023, do cần tiền tiêu xài, Ấm vào mạng xã hội gặp một số đối tượng đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó, Ấm và Lê Thị Dung (ngụ Đồng Tháp) cùng làm thủ tục chuyển nhượng sang cho Dung để Dung đem thế chấp cho người khác lấy tiền tiêu xài.

Khi Ấm đến văn phòng công chứng làm thủ tục công chứng chuyển nhượng, thì bị thư ký nghiệp vụ phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, nên báo Công an. Quá trình điều tra, Ấm được gia đình bảo lãnh tại ngoại, nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.