Làm thế nào để dạy con cảnh giác với người lạ?

3. Chuẩn hóa các hành vi an toàn: Bác sĩ So nói rằng các gia đình có thể sử dụng những phương pháp khác nhau để dạy con hiểu về người lạ. Ví dụ, cha mẹ có thể thử đóng vai để con thực hành cách phản ứng khi gặp người lạ trong những tình huống khác nhau. Bạn cũng có thể dạy con một số "mật mã" để phòng, tránh người lạ; hoặc bạn nên cho con biết đâu sẽ là những người lớn an toàn (giáo viên, cảnh sát...).