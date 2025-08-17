Lần đầu mở cửa đón khách vào hầm Cơ yếu tại Hoàng thành Thăng Long

Lần đầu tiên mở cửa dịp Quốc khánh 2/9, Hầm Cơ yếu tại Hoàng thành Thăng Long - nơi giữ mạch thông tin bí mật của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ - sẽ được giới thiệu đến công chúng.

Hoàng Thành Thăng Long tổ chức trưng bày "Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng" dịp lễ 2/9.

Nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2025) và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ba trưng bày nổi bật gồm: "Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng", "Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu" và "Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình". Trong đó, việc lần đầu mở cửa Hầm Cơ yếu cho công chúng tham quan dịp 2/9 được xem là điểm nhấn đặc biệt.

Hầm Cơ yếu nằm trong khu A Thành cổ Hà Nội, được xây dựng năm 1966 với diện tích 37,2 m2. Đây từng là trung tâm bảo đảm thông tin, chỉ huy của Tổng hành dinh trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây gắn liền với chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12/1972 và giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến đến mùa xuân 1975.

Di tích vừa được tu bổ, phục hồi, giữ nguyên tối đa yếu tố gốc. Không gian hầm được tái hiện chân thực từ bố cục nội thất tới ánh sáng, âm thanh, kết hợp phim tư liệu và thuyết minh tự động, mang đến trải nghiệm "sống trong lịch sử" cho du khách.

Lần đầu tiên Hầm Cơ yếu mở cửa đón khách du lịch dịp lễ 2/9.

Bên cạnh đó, triển lãm "Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng" giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh quý giá về các quyết sách chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ sự kiện Vịnh Bắc Bộ (1964), Tổng tiến công Mậu Thân (1968), Hiệp định Paris (1973) đến Đại thắng mùa Xuân 1975.

Cùng thời gian, triển lãm "Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình" tái hiện hành trình hơn 200 năm của biểu tượng kiến trúc, từ khi được xây dựng dưới triều Nguyễn, rơi vào tay thực dân Pháp, cho đến thời khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngày 10/10/1954.

Hai triển lãm về "Nhà và Hầm D67" và Hầm Cơ yếu sẽ khai mạc từ ngày 19/8, còn trưng bày về Cột cờ Hà Nội mở cửa từ ngày 1/9 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình, Hà Nội).

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội kỳ vọng Hoàng thành Thăng Long không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là "trường học sống" về lịch sử dân tộc trong dịp đại lễ.