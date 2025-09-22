Lần đầu tiên Việt Nam được công nhận kỷ lục châu Á trong lĩnh vực IVF

Ngày 21/9, Tổ chức Kỷ lục châu Á cùng TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập, trao kỷ lục châu Á và Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM xác lập kỷ lục “Bệnh viện đầu tiên tại châu Á có hệ thống lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình ‘lab trong lab’, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi”. Đây là cột mốc đánh dấu bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam, góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM xác lập Kỷ lục châu Á.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Châu Á (ABR), TS Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới - nhận định Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.

“Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, Ấn Độ, châu Á cũng như trên toàn thế giới, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á”, ông Chowdhury chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM xác lập kỷ lục Việt Nam.

Nhiều năm qua, đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ công nghệ và kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời xây dựng chiến lược “kiềng 3 chân” phối hợp chặt chẽ “vô sinh nam - vô sinh nữ - lab nuôi phôi” cùng phác đồ cá thể hóa, góp phần nâng tỷ lệ có thai cộng dồn gia tăng theo từng năm.

Đặc biệt phải kể đến thiết kế phòng labo bên trong phòng labo (lab-in-a-lab), với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6. Đây là thiết kế đặc thù, nhằm tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất. IVF Tâm Anh TP.HCM là đơn vị đầu tiên tiên phong trong thiết kế này.

Cận cảnh thiết kế phòng labo trong labo của IVF Tâm Anh TP.HCM.

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như - Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM, đồng thời là nhà khoa học tiên phong thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống “lab trong lab”, những đột phá trong công nghệ tạo, nuôi cấy phôi thai cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới được áp dụng tại trung tâm không chỉ giúp gia tăng tỷ lệ thành công, mà còn nâng cao chất lượng phôi chuyển.

“Mục tiêu cuối cùng của IVF không chỉ là giúp có thai và sinh con, mà phải là sinh ra những em bé khỏe mạnh toàn diện về thể chất, tinh thần, đồng thời duy trì sức khỏe tốt cho người mẹ”, bác sĩ Như cho hay.

Trong “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” diễn ra đầu tháng 6 tại hệ thống IVF Tâm Anh, bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF tại bệnh viện. Kết quả khẳng định 100% bé đều ghi nhận phát triển đúng chuẩn và thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường sức khoẻ, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn so với mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam.

Nhờ công nghệ nuôi phôi trong lab hiện đại kết hợp sàng lọc phôi tại IVF Tâm Anh TP.HCM, hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn lớn tuổi, có nhiều bệnh lý, vô sinh lâu năm, thất bại chuyển phôi nhiều lần… đã thành công có con khỏe mạnh chỉ với phôi duy nhất.

Phát triển theo hướng đa khoa chuyên sâu và toàn diện, đội ngũ bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới cùng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả điều trị cao, tiết kiệm thời gian, chi phí… là những lý do hệ thống IVF Tâm Anh ngày càng thu hút bệnh nhân nước ngoài đến điều trị. Đặc biệt, chi phí điều trị ở Tâm Anh và tại Việt Nam rất cạnh tranh, chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN.

Thống kê giai đoạn 2021-2024 cho thấy kết quả có thai trên tất cả nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP.HCM tăng dần qua các năm, trung bình tới 80,1%. Nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi chiếm 86,9%. Đặc biệt, nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần có kết quả thành công đến 71,9%.

Hàng chục nghìn em bé chào đời nhờ IVF Tâm Anh.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, vô sinh là gánh nặng lớn cả về kinh tế, sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Hiện nay, lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản vẫn chưa được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế. “Các chiến lược, phác đồ, công nghệ điều trị hiện đại tại IVF Tâm Anh sẽ được tính toán hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu quả cho người bệnh”, PGS Bính nói.