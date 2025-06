Lắp camera giám sát tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở TP.HCM

Toàn bộ 171 điểm thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM sẽ được lắp đặt camera giám sát cho đến khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM). Ảnh: Anh Nhàn/Tiền Phong.

Thông tin vừa được Sở GD&ĐT TP.HCM gửi đến các trưởng điểm thi trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong ngày 19/6, camera giám sát sẽ được lắp đặt đồng loạt tại 171 điểm thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM và hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới.

Camera sẽ được đặt tại phòng bảo quản đề thi và bài thi. Việc này nhằm bảo đảm bao quát được toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó. Cùng với đó, camera còn lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của quá trình bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TP.HCM, camera phải có kết nối màn hình giám sát để theo dõi hoạt động. Kỹ thuật viên của điểm thi phải nắm chắc cách thức và chuẩn bị thiết bị khởi động, tắt và tháo thẻ nhớ, nhận bàn giao túi thẻ nhớ và hộp đựng camera.

Công tác tháo camera giám sát sẽ được thực hiện trong vòng 1 tuần, bắt đầu từ ngày 30/6 đến ngày 7/7, sau khi kết thúc buổi thi cuối (ngày 28/6). Đối với điểm chấm thi, camera giám sát được lắp đặt trong vòng 20 ngày, bắt đầu tính từ ngày 30/6 đến ngày 20/7 sau khi kết thúc công tác chấm thi.

Các camera sau khi đã được tháo gỡ toàn bộ ở các điểm thi, chấm thi, đơn vị thi công lắp đặt camera thực hiện nhiệm vụ bàn giao lại cho Sở GD&ĐT TP.HCM. Kết thúc kỳ thi, đơn vị thi công camera tại các điểm thi và điểm chấm thi tập trung chuyển trả lại Sở GD&ĐT TP.HCM. Trong toàn bộ các quá trình làm việc, phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất chịu trách nhiệm chính trong việc kết nối giữa các bộ phận có liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước.

Trong đó, có 97.940 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 1.638 thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006.

TP.HCM đã huy động 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 giám thị so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển, bàn giao đề thi.

Tất cả phòng thi đều bảo đảm diện tích tối thiểu 30 m2/phòng, bố trí 24 bàn thi/phòng theo đúng quy định. Hệ thống bảo mật và lưu trữ được trang bị đầy đủ với tủ sắt bảo mật, hệ thống khóa 2 lớp và niêm phong theo tiêu chuẩn cùng với việc chuẩn bị hơn 10.000 bộ biên bản các loại.