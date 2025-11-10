Lễ hội Trà quốc tế 2025 quy tụ các chuyên gia đa sắc màu văn hóa

Đồng hành cùng Lễ hội Trà Quốc tế 2025, Nam A Bank khẳng định cam kết phát triển bền vững khi lan tỏa giá trị văn hóa trà Việt, thúc đẩy kinh tế xanh và thương hiệu quốc gia.

Ngày 10/11, buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã diễn ra tại Lâm Đồng. Chuỗi hoạt động mang tầm quốc tế này đánh dấu bước ngoặt trong hành trình đưa văn hóa, kinh tế trà Việt vươn tầm thế giới.

Đây là Lễ hội Trà quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam kéo dài gần một tháng từ ngày 11/11 đến ngày 7/12, dự kiến có khoảng 20.000 người tham dự với hàng loạt hoạt động nổi bật như: Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect - Trà ngoại giao, Tea Carnival: Lễ hội đường phố và văn hóa Trà…

Ban tổ chức tặng hoa ban cố vấn Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng công bố ban cố vấn Lễ hội Trà, quy tụ các chuyên gia uy tín và tầm ảnh hưởng nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, bao gồm: Đạo diễn Aaron Toronto - đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất người Mỹ, nhà trà học Trịnh Quang Dũng - thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS Nguyễn Phước Hải Trung - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Ông Mori Kazuki - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu.

Theo ban tổ chức, giai đoạn cao điểm của lễ hội sẽ trong khoảng 5-7/12, quy tụ loạt hoạt động mang tính quốc tế, phác họa toàn cảnh văn hóa và kinh tế trà, gồm: Tea Gallery - triển lãm công nghệ và không gian trải nghiệm văn hóa trà Việt Nam và quốc tế, Tea Connect - chương trình trà ngoại giao, Tea Expo - hội chợ, triển lãm trà quốc tế và Tea Summit - hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà...

Ban tổ chức trình bày tổng quan về kế hoạch Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 dự kiến xác lập nhiều kỷ lục mới, góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt trên thị trường.

Việt Nam là một trong những cái nôi văn minh trà của thế giới, có truyền thống canh tác và văn hóa thưởng trà lâu đời, đặc biệt tại Lâm Đồng - thủ phủ trà đang phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật canh tác truyền thống và công nghệ hiện đại đang giúp Lâm Đồng khẳng định rõ nét giá trị văn hóa và tiềm năng kinh tế to lớn trên bản đồ trà quốc tế.

Ban tổ chức công bố đại sứ của lễ hội lần này.

Việc tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025 được xem là bước đi chiến lược trong hành trình định vị thương hiệu trà Việt, đồng thời khẳng định vai trò của Lâm Đồng trên con đường trở thành trung tâm văn hóa trà châu Á, lan tỏa giá trị “Trà Việt - hồn Việt”.

Lễ hội tạo sự gắn kết giữa ba yếu tố di sản, kinh tế, phát triển bền vững, hướng đến tôn vinh di sản hàng trăm năm của cây trà và gìn giữ kỹ thuật canh tác, nghệ thuật thưởng trà. Đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh tế thông qua xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm, nhấn mạnh các mô hình sản xuất xanh và nông nghiệp hữu cơ hướng đến phát triển bền vững ngành trà.

Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và tổ chức Miss Cosmo với nhiều hoạt động nổi bật, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa - kinh tế - nghệ thuật đậm đà bản sắc.

Toàn cảnh họp báo Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Với chiến lược phát triển bền vững, Nam A Bank luôn kiên định gắn kết hoạt động kinh doanh với sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, đồng thời định hình một dấu ấn văn hóa khác biệt.

Ngân hàng đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo, lấy tinh hoa trà Việt làm giá trị xuyên suốt. Triết lý “văn hóa trà” được xem là nguồn cảm hứng để truyền tải biểu tượng của sự bền bỉ, lấy con người làm nguồn gốc và nền tảng cho mọi hoạt động, tạo nên nét riêng biệt trong hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Lễ hội Trà quốc tế 2025 vừa là trách nhiệm xã hội, khẳng định chiến lược của Nam A Bank trong việc phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng văn hóa trà Việt chứa đựng những giá trị về di sản và tiềm năng kinh tế xanh. Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho trà Việt, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh và giải pháp tài chính bền vững, qua đó giúp nông sản Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu và mở rộng cánh cửa xuất khẩu”.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 hứa hẹn là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của Lâm Đồng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa trà thế giới.