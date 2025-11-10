Màn múa rối cá như thần thoại gây 'sốt' tại Trung Quốc

Tối 9/11, khán đài Trung tâm Thể thao Olympic Quảng Đông ngập tràn ánh sáng và sắc màu trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 15. Đáng chú ý, bên cạnh dàn sao như Lưu Đức Hoa, Dung Tổ Nhi, điểm nhấn của chương trình là màn múa rối cá thần thoại khổng lồ, khiến cả sân vận động gần như nín thở, SCMP đưa tin.

Con cá phát sáng, lướt nhẹ trên không trung với chuyển động uyển chuyển như đang bơi giữa làn nước, được điều khiển khéo léo bởi khoảng 20 nghệ nhân dưới sân khấu. Cấu trúc khung nhẹ cùng lớp vải mỏng tạo hiệu ứng vây cá lay động, khiến nhiều người xem nhầm tưởng đây là hình ảnh đồ họa được tạo bằng máy tính.

Hình tượng cá thần thoại không phải ngẫu nhiên được chọn. Đây là sinh vật quen thuộc trong văn hóa dân gian miền Nam Trung Quốc, thường xuất hiện trên mái ngói gốm của các công trình cổ như biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Trên mạng xã hội RedNote (nền tảng chia sẻ hình ảnh phổ biến ở Trung Quốc) hàng nghìn người dùng đồng loạt đăng tải video cùng bình luận đầy phấn khích: “Trông như thể nó có linh hồn”, “Vừa ma thuật vừa chân thật, tôi nổi da gà”, “Khoảnh khắc nó sáng lên, cả sân vận động im phăng phắc”.

Lễ khai mạc năm nay được đạo diễn bởi Andrew Lau Wai-keung, nhà làm phim nổi tiếng người Hong Kong - người đã kết hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại trong cùng một sân khấu: từ võ thuật, múa lân, múa ba lê trên nước, opera Quảng Đông đến trình diễn cantopop (nhạc pop tiếng Quảng Đông).

Theo ban tổ chức, mục tiêu của tiết mục nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa vùng Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao, ba khu vực cùng đăng cai kỳ đại hội năm nay.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 15 kéo dài 13 ngày, quy tụ hàng chục nghìn vận động viên tranh tài ở các bộ môn như đua xe đạp, golf, đấu kiếm, bóng chuyền bãi biển và ba môn phối hợp.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử sự kiện thể thao đa môn lớn nhất Trung Quốc được tổ chức đồng thời tại ba vùng, với riêng Hong Kong đã huy động hơn 16.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ.

Các nghệ sĩ gạo cội của Hong Kong như Lưu Đức Hoa hay Dung Tổ Nhi biểu diễn mở màn đại hội.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt biểu diễn của công nghệ hiện đại gồm trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot, tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật “đối thoại giữa cổ điển và hiện đại” đầy ấn tượng.

