Barista Trung Quốc gây chú ý với món trà mít tại Việt Nam

Lần đầu đến Việt Nam, Hồ Tuyết gây ấn tượng với màn trình diễn "A Flavorful Journey Through Yunnan" - ly đồ uống không cồn kết hợp nguyên liệu từ Trung Quốc và Việt Nam, mang đậm dấu ấn giao thoa văn hoá và hương vị.

Thay vì chọn các loại trà truyền thống của Trung Hoa, nữ barista chọn mít - loại trái cây đặc trưng vùng nhiệt đới - làm hương vị chủ đạo, kết hợp giữa mít đỏ và mít vàng để tạo độ cân bằng giữa hương thơm và vị ngọt.

Bên cạnh mít, cô bổ sung chanh dây, xoài, nước cốt dừa, thêm sữa chua tạo độ béo và gia vị tự làm gồm nhục đậu khấu, đinh hương - mang đến dư vị ấm, ngọt như mật ong.

"Ngụm đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được sự thanh mát, dịu ngọt, hương chanh và sữa chua nutmeg. Ở giữa là sự hòa quyện của mít, xoài, chanh dây, còn cuối cùng là dư vị quế, gừng, rượu mơ và trà đen đậm đà", Hồ Tuyết giới thiệu.

Nữ barista Trung Quốc cho biết cô ấn tượng với sự sáng tạo của các thí sinh Việt, đặc biệt trong cách họ biến món ăn quen thuộc thành nguồn cảm hứng pha chế. Lần đầu đến Việt Nam, cô chia sẻ đã "phải lòng" món cà phê trứng.

TasteCraft Masters Championship 2025 là sân chơi dành cho các nhà sáng tạo thức uống không cồn, tìm kiếm gương mặt mới và thúc đẩy xu hướng pha chế sáng tạo. Top 3 sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại World Fashion Drinks 2026 ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 3/2026.

Song song với vòng chung kết TCMC, Triển lãm quốc tế Cà phê, Trà và Bánh ngọt Việt Nam 2025 (The Coffee Expo Vietnam 2025) mang đến không gian sôi động, quy tụ hàng trăm gian hàng từ các thương hiệu cà phê, đồ uống, thiết bị pha chế đến nguyên liệu làm bánh, thể hiện bức tranh sống động của ngành F&B Việt Nam.

Diễn ra từ 30/10 đến 01/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), The Coffee Expo Vietnam 2025 quy tụ khoảng 150 doanh nghiệp với hơn 300 gian hàng đến từ nhiều thương hiệu và quốc gia. Sự kiện mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm cà phê, trà, món tráng miệng cùng các thiết bị pha chế - gia dụng hiện đại, đồng thời mở ra không gian kết nối để doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác, định hướng đầu tư và phát triển thị trường.

Đại diện Rẫy Rừng Coffee Măng Đen, Thắng Hồ lần đầu mang cà phê bản địa đến trưng bày tại The Coffee Expo Vietnam. "Không khí năm nay rất nhộn nhịp, vì mở cửa tự do nên lượng khách đông hơn hẳn. Thị trường cà phê Việt Nam đang cạnh tranh mạnh, ai cũng làm tốt, nên mình phải làm tốt hơn". Anh đang phát triển mô hình kết hợp cà phê và du lịch, nhằm đưa hương vị cà phê Măng Đen gắn liền với trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên vùng cao.

Lần đầu đến triển lãm theo lời rủ của bạn, Lan Linh - nhân viên một nhà hàng Trung Hoa tại TP.HCM - gọi đây là "một trải nghiệm đáng giá". "Không gian rất nhộn nhịp, nhiều thứ mới để xem. Tôi làm trong ngành F&B nên luôn muốn học hỏi thêm, đặc biệt là về trà và đồ uống sáng tạo. Việt Nam đang làm rất tốt ở mảng này", Linh nói.

Thị trường đồ uống không cồn đang trở thành xu hướng chủ đạo trong ngành F&B Việt Nam, phản ánh lối sống tỉnh táo nhưng vẫn năng động của người tiêu dùng hiện đại. Tốc độ tăng trưởng khoảng 25% mỗi năm, cao hơn hẳn so với đồ uống có cồn, cho thấy tiềm năng bứt phá của phân khúc đồ uống không cồn cao cấp tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

TasteCraft Masters Championship 2025 (Toả sáng tài năng pha chế 2025, gọi tắt TCMC 2025) là cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn chuyên nghiệp, tổ chức bởi Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) và thương hiệu Lúave Professional. Mục tiêu tìm kiếm những nhà sáng tạo thức uống xuất sắc, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo đột phá trong lĩnh vực đồ uống không cồn.

Bán kết cuộc thi diễn ra vào ngày 31/10, chung kết vào ngày 1/11 thuộc khuôn khổ Triển lãm quốc tế cà phê, trà và bánh ngọt Việt Nam 2025 (COFFEE EXPO VIETNAM 2025), tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC.

Top 3 thí sinh chiến thắng sẽ nhận được cúp vô địch, giấy chứng nhận quốc tế, khóa đào tạo Barista nâng cao chuẩn quốc tế, cùng nhiều quà tặng độc quyền từ các thương hiệu lớn. Đặc biệt là tham gia thi đấu tại vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026.