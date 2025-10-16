Ảnh du lịch kín tiếng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Sáng 16/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai Nguyễn Viết Vương (31 tuổi) tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Buổi lễ được diễn ra riêng tư, chỉ có sự góp mặt của hai bên gia đình và người thân thân thiết. Ảnh: Đinh Hà.

Trước khi công khai, hoa hậu và bạn trai rộ tin hẹn hò từ năm 2024. Cả hai thường xuyên được bắt gặp du lịch trong và ngoài nước. Trong chuyến du lịch Nhật Bản của Đỗ Thị Hà hồi tháng 3/2024, khán giả nhận ra Viết Vương cũng check-in ở góc tương tự. Người đẹp nhiều lần "úp mở" về chuyện tình cảm nhưng giấu kín danh tính người bạn đời. Ảnh: Mạng xã hội.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai doanh nhân cùng cầm ô trong suốt, tạo dáng khi ngắm núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, cả hai giữ kín chuyện tình cảm. Ảnh: Mạng xã hội.

Người hâm mộ bắt gặp khoảnh khắc cặp đôi nắm tay đi dạo, mua sắm trên các con phố ở Thượng Hải (Trung Quốc) hồi tháng 10/2024. Ảnh: Mạng xã hội, FBNV.

Hồi tháng 9, hoa hậu Đỗ Thị Hà có chuyến du lịch châu Âu được cho là để chụp ảnh cưới. Mới đây, nhiếp ảnh gia của cô tiết lộ bộ ảnh cưới được thực hiện tại Pháp, Italy và Thụy Sĩ. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ loạt khoảnh khắc du lịch tại Milano và Venezia (Italy) trong thời gian thực hiện bộ ảnh cưới. Cô diện trang phục sang trọng, phủ hàng hiệu. Đời thường, cô chuộng diện những trang phục thoải mái, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm. Ảnh: FBNV.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Trong nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải sáng lập và điều hành nhiều năm.

Sau lễ ăn hỏi, lễ thành hôn của cô dâu, chú rể sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tại quê nhà Quảng Trị.