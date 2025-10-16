Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Yuna Vũ 'Đảo thiên đường' tố bị quấy rối khi du lịch Hồ Gươm

  • 16:20 16/10/2025

Yuna Vũ đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội, cho biết cô và bạn bị một người bán hàng rong ở Hồ Gươm buông lời thô tục và có hành vi quấy rối khi đang dạo chơi.

Nữ du khách tố bị quấy rối ở Hồ Gươm Hai cô gái tố cáo bị một người bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có hành vi đụng chạm và chửi bới.

Chiều 16/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang xác minh, truy tìm người bán hàng rong bị tố có hành vi quấy rối du khách tại Hồ Gươm.

Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi Yuna Vũ (tên thật Vũ Kiều Anh, 27 tuổi), cô gái từng tham gia show hẹn hò Đảo thiên đường, đăng tải video cảnh báo du khách về người đàn ông nói trên.

Yuna Vu anh 1

Người bán hàng rong liên tục có hành vi chửi bới, đe dọa 2 nữ du khách. Ảnh: Cắt từ video.

Theo lời kể của Kiều Anh, tối 10/10, khi cô và bạn đang ngồi nghỉ bên Hồ Gươm thì một người bán hàng rong đến gần, bất ngờ có hành vi quấy rối bạn của cô.

"Thấy bạn tôi không phản kháng vì quá sợ hãi, tôi yêu cầu anh ta dừng lại vì cho rằng đây là hành vi quấy rối", Kiều Anh nói.

Sau đó, người đàn ông chửi bới, dọa đánh 2 cô gái. Dù được người dân xung quanh can ngăn, anh ta vẫn tỏ ra hung hăng, tiến lại gần như muốn hành hung. Hai nữ du khách phải hét lớn cầu cứu. Một số nhân chứng cho biết người này có biểu hiện không bình thường trước khi bỏ đi nơi khác.

Tuy nhiên, khi Kiều Anh và bạn rời đi, người này bất ngờ quay lại, tiếp tục đuổi theo rồi nhổ nước bọt vào họ.

"Bạn tôi hoảng loạn, khóc rất nhiều vì chưa bao giờ gặp tình huống như vậy", cô nói.

Yuna Vu anh 2

Yuna Vũ từng gây chú ý khi tham gia chương trình "Đảo thiên đường" năm 2024. Ảnh: FBNV.

Dưới video của Kiều Anh, nhiều người bình luận cho biết họ cũng từng bị cùng một người đàn ông quấy rối tại khu vực này.

Đây không phải lần đầu khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra vụ việc ảnh hưởng hình ảnh du lịch Hà Nội.

Ngày 23/9, Công an phường từng yêu cầu một người chạy xích lô xin lỗi và hoàn trả 1,2 triệu đồng cho du khách Australia vì thu phí gấp nhiều lần giá quy định.

Yuna Vũ tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, học thạc sĩ tại Đại học Soongsil (Hàn Quốc). Cô là người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung, thông thạo tiếng Hàn và tiếng Anh.

Trên mạng xã hội, Yuna thường chia sẻ hình ảnh đời thường với phong cách nữ tính, ngọt ngào. Cô là một trong những gương mặt nổi bật trong chương trình Đảo thiên đường năm 2024.

Châu Sa

