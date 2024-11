Lên mạng mua súng để phòng thân, thanh niên nhận kết đắng

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phạm Bảo Việt (SN 2002, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, ngày 7/5, Việt sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Việt Huỳnh". Thấy tài khoản "R8 Guns" rao bán súng trên mạng xã hội nên Việt đã liên hệ để mua.

Tài khoản "R8 Guns" yêu cầu Việt nhắn tin trao đổi qua ứng dụng Telegram. Qua trao đổi, Việt thống nhất mua 1 khẩu súng bắn điện thể thao kèm đạn với giá 2,5 triệu đồng.

Khoảng 9h ngày 13/5, người bán súng liên lạc với Việt qua tài khoản Telegram hẹn đến ngã tư Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa) để giao súng. Việt điều khiển môtô đến điểm hẹn gặp một nam thanh niên đeo khẩu trang, ngồi trên xe (không rõ loại xe và biển số). Người này đưa cho Việt một hộp giấy, Việt đưa lại 2,5 triệu đồng.

Việt mang hộp giấy đến khu đất trống ở phường 9 (TP Tuy Hòa) mở ra kiểm tra thì thấy một khẩu súng ngắn, có khắc chữ “357-MAG”, “Made in China” và 6 viên đạn. Việt bắn thử nhưng súng không hoạt động.

Việt cất khẩu súng vào thắt lưng. Đến 21h30 cùng ngày, Việt đang đi trên đường Tố Hữu (TP Tuy Hòa), thì bị Tổ tuần tra Cảnh sát Cơ động kiểm tra, phát hiện và thu giữ tang vật.

Kết luận giám định cho thấy khẩu súng Việt mua là súng quân dụng.

