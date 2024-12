Lịch trình A-Z dành cho khách Việt xem ASEAN Cup 2024 tại Singapore

Ngắm cảnh từ Singapore Flyer, dạo khu phố văn hóa Jalan Besar hay ăn uống tại loạt quán nổi tiếng là những hoạt động gợi ý cho du khách Việt sang Singapore xem ASEAN Cup 2024.

Ngày 26/12, đội tuyển Việt Nam đấu bán kết lượt đi với đội tuyển Singapore tại sân vận động Jalan Besar (Singapore) để tấm tranh vé vào chung kết ASEAN Cup 2024 (AFF Cup 2024). Theo thông báo từ Hiệp hội Bóng đá Singapore (FAS), vé trận đấu hết sạch sau 6 giờ mở bán, hàng nghìn khán giả Việt Nam dự kiến đặt chân đến Singapore để xem thi đấu, đồng thời du lịch đảo quốc Sư Tử.

Giải đáp băn khoăn ăn gì, chơi đâu trong chuỗi ngày ở Singapore, Tri Thức - Znews gợi ý điểm vui chơi, tham quan và một số quán ăn địa phương trong bán kính 1-4 km, chỉ mất 5-10 phút di chuyển để du khách cân nhắc lịch trình.

Chơi gì trước ngày thi đấu?

▸ Ngắm cảnh từ Singapore Flyer

Địa chỉ: 30 Raffles Ave, Singapore

30 Raffles Ave, Singapore Mở cửa: 19h15-0h (lượt vào cuối cùng khoảng 23h15)

19h15-0h (lượt vào cuối cùng khoảng 23h15) Mức giá: 40 SGD/khách/30 phút

Du khách có thể ngắm toàn cảnh Singapore từ vòng quay quan sát lớn nhất châu Á. Ảnh: @bhowmick.shirshendu, @shellangellina.

Singapore Flyer có 28 khoang kính được trang bị điều hòa, góc nhìn 360 độ để ngắm trọn vẹn Singapore về đêm. Ngồi trên Singapore Flyer - vòng quay quan sát lớn nhất châu Á - du khách được chiêm ngưỡng vịnh Marina (Marina Bay), sông Singapore và những điểm tham quan nổi tiếng như Raffles Place, công viên Merlion Park, tòa nhà Empress Place.

Trong khoang phục vụ đầy đủ thức ăn nhẹ, rượu vang và cocktail để đáp ứng nhu cầu thưởng thức bữa tối lãng mạn từ độ cao 165 m của du khách.

▸ Mua sắm tại chợ đêm Bugis

Địa chỉ: 3 New Bugis, Singapore

3 New Bugis, Singapore Mở cửa: 10-23h

10-23h Mức giá: Từ 1 SGD/món

Bugis là chợ đêm nổi tiếng bậc nhất ở Singapore. Ảnh: Juan Almighty.

Chợ đêm Bugis tập trung 800 gian hàng lớn nhỏ, bày bán nhiều mặt hàng như đồ điện tử, đồ lưu niệm, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức... với mức giá phải chăng. Ngoài ra, tại đây còn có nhiều gian hàng chuyên bán món ăn, thức uống địa phương và trái cây tươi, đặc biệt là sầu riêng - loại trái cây phổ biến nhất ở Singapore.

Vào mỗi buổi tối, những nghệ sĩ địa phương sẽ họa mặt, diện trang phục sặc sỡ để trình diễn nghệ thuật đường phố.

▸ Dạo sông đêm trên thuyền bumboat

Địa chỉ: Clarke Quay, River Valley Rd, Singapore.

Clarke Quay, River Valley Rd, Singapore. Mở cửa: 13-22h (thứ 2 đến thứ 6) và 10h-22h30 (thứ 7 và chủ nhật)

13-22h (thứ 2 đến thứ 6) và 10h-22h30 (thứ 7 và chủ nhật) Mức giá: 18-28 SGD/khách

Dạo thuyền đêm là trải nghiệm đáng thử ở Singapore. Ảnh: Shelly Jiyeon Heo.

Thuyền bumboat Singapore River Cruise đưa du khách dạo quanh sông Singapore, đi qua khu Clarke Quay xập xình nhạc, ngắm mặt sông phản chiếu màu sắc từ ánh đèn và những công trình mang tính biểu tượng như Marina Bay Sands, công viên Merlion. Từ mui thuyền phía sau, du khách dễ dàng ngắm ArtScience Museum (Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật) và Esplanade (nhà hát với hình quả sầu riêng) trải dài theo bờ sông.

Mỗi chuyến tham quan kéo dài 40 phút, khởi hành từ bến Clarke Quay hoặc Bayfront và dừng tại 13 cầu tàu. Nếu lần đầu trải nghiệm, du khách nên chọn xuất phát bến Clarke Quay và lấy khu vực Slingshot làm điểm mốc.

▸ Lái xe thể thao tại TurboCharged

Địa chỉ: 12A Bayfront Ave, Singapore

12A Bayfront Ave, Singapore Mở cửa: 13-22h (thứ 2 đến thứ 5) và 10h-23h (thứ 7 và chủ nhật)

13-22h (thứ 2 đến thứ 5) và 10h-23h (thứ 7 và chủ nhật) Mức giá: 35-90 SGD/khách

Lái xe thể thao chặng ngắn đảm bảo niềm vui, nhưng không quá mạo hiểm. Ảnh: TurboCharged.

Ngồi trên go-kart (xe thể thao), du khách sẽ trở thành những tay đua F1 cừ khôi chỉ trong vài phút tập luyện. Khu vui chơi TurboCharged có đường đua dài 480 m với 12 khúc cua đầy phấn khích. Trên đường đua, du khách có thể ngắm đường phố Singapore và đường chân trời ở Marina Bay.

Go-kart có 2 cấp độ, gồm xe novice với tốc độ 30km/h và xe advance với tốc độ lên đến 50km/h. Mỗi lượt chơi kéo dài 10 phút, nếu chưa đủ, du khách có thể mua vé gói để nâng thời gian lên 30 phút.

Quán ăn địa phương đáng thử

▸ Lor 9 Geylang (cháo ếch)

Địa chỉ : 235 Geylang Rd, Lor 9 Geylang, Singapore

235 Geylang Rd, Lor 9 Geylang, Singapore Mở cửa: 16-4h

16-4h Mức giá: Từ 10 SGD/món

Đến Singapore, du khách nên thử ăn cháo ếch nóng vào đêm khuya. Ảnh: @kxsxmsxn, @huy_can_eat.

Cháo ếch là món không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến Singapore, nổi tiếng nhất là Lor 9 Geylang nằm trong khu phố Geylang sầm uất. Quán có không gian mở, hướng ra đường lớn nên thích hợp ngồi vào ban đêm. Du khách có thể chọn ngồi bên trong hoặc trên vỉa hè.

Mỗi phần cháo ếch đựng trong nồi đất giữ nhiệt. Cháo được nấu nhuyễn mịn từ gạo thơm, ăn kèm đùi ếch chắc thịt và sốt kung pao đậm vị. Ngoài cháo ếch, du khách cũng có thể thử thêm một số món bán chạy nhất như mực xào sa tế, hàu sữa chiên trứng, cá đuối nướng sốt, đùi ếch chiên giòn…

▸ No Signboard Seafood (cua sốt ớt)

Địa chỉ: 414 Geylang Rd, Singapore

414 Geylang Rd, Singapore Mở cửa: 11h-0h30

11h-0h30 Mức giá: Từ 10 SGD/món

Cua sốt tiêu trắng cay nồng nhưng không át vị thịt cua. Ảnh: @ashley_smith.lyn, @seateatrepeat.

Cùng nằm trên khu phố Geylang, No Signboard Seafood gây ấn tượng với cua sốt ớt và cua sốt tiêu trắng trứ danh Singapore. Mỗi đĩa cua mang ra bàn đều tươi rói, bên trên chan ngập sốt, ăn kèm với bánh bao nóng giòn. Riêng cua sốt ớt có nhiều cấp độ cay, du khách có thể yêu cầu theo khẩu vị hoặc gọi thêm cơm rang ăn cùng.

Bên cạnh đó, hàu nướng, mực trứng và tôm chiên giòn cũng đáng để thử. Du khách có thể gọi thêm rau xào với dầu hào để giảm cảm giác ngấy.

▸ Teochew Braised Duck and Kway Chap (vịt om)

Địa chỉ: 335 Smith St, Singapore

335 Smith St, Singapore Mở cửa: 10-18h (đóng cửa vào thứ 2 và thứ 6)

10-18h (đóng cửa vào thứ 2 và thứ 6) Mức giá: Từ 4 SGD/món

Bento combo jumbo set và vịt om nguyên con là 2 món bán chạy nhất. Ảnh: @spideric21, @eileen_eats_alot.

Nằm sâu trong chợ Chinatown Complex, Teochew Braised Duck and Kway Chap là quán ăn có tuổi đời hơn 40 năm. Tất cả nguyên liệu được bày trí bắt mắt bên trong tủ kính, vịt om nguyên con và thịt ba chỉ lợn treo trên móc kim loại. Các món ăn tại đây được chế biến bởi Melvin Chew - truyền nhân đời thứ 2 của quán.

Đến đây, du khách không nên bỏ qua bento combo jumbo set - loại cơm kết hợp giữa hiện đại và truyền thống. Viên cơm nấu từ gạo Arborio trộn cùng hành tím và tỏi chiên, ăn kèm củ cải ngọt cắt lát, vịt om, lòng lợn, thịt ba chỉ, dưa chua và trứng lòng đào. Hương vị được đánh giá đậm đà, có mùi thơm đặc trưng và khẩu phần đầy đặn.

▸ Fatty Cheong (cơm xá xíu)

Địa chỉ: 7 Maxwell Rd, Singapore

7 Maxwell Rd, Singapore Mở cửa: 10-20h

10-20h Mức giá: Từ 10 SGD/món

Dù không phải món đặc sản, cơm xá xíu quay vẫn thu hút đông khách. Ảnh: @komareats, @fattycheong.

Cơm xá xíu của Fatty Cheong nức tiếng tại khu ẩm thực ABC Brickworks. Cơm được nấu mềm dẻo, ăn cùng thịt xá xíu nướng chậm và phết sốt barbeque ngọt. Điểm đặc biệt là quán dùng phần thịt nách của lợn, khi quay trên bếp than dậy lên hương vị caramel đặc trưng và đạt độ mềm tan ưng ý.

Ngoài ra, du khách có thể thử thêm mì hoành thánh hoặc vịt quay nguyên con nếu đi nhóm đông người.

Tham quan gì sau ngày thi đấu?

▸ Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật - ArtScience Museum

Địa chỉ: 6 Bayfront Ave, Singapore

6 Bayfront Ave, Singapore Mở cửa: 10-19h

10-19h Mức giá: 30-66 SGD/khách (tùy theo hạng vé)

Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật mang đến nhiều buổi triển lãm đắt giá. Ảnh: @crystlevs, @m0nice.

Tọa lạc cạnh Marina Bay Sands, Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật (ArtScience Museum) sở hữu kiến trúc mang tính biểu tượng. Cấu trúc của bảo tàng tượng trưng cho bàn tay, mỗi đầu ngón tay trưng bày các hiện vật dưới nhiều luồng ánh sáng. Nơi đây gồm 21 phòng trưng bày trải rộng trên 3 tầng với diện tích sàn hơn 4.600 m2.

Đến đây, du khách nên dành thời gian để thưởng thức triển lãm kỹ thuật số đa phương tiện FUTURE WORLD: Where Art Meets Science (Thế giới tương lai: Khi nghệ thuật giao thoa với khoa học), The World of Studio Ghibli (Thế giới của Ghibli), trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật thông qua kính thực tế ảo (VR Gallery) và xem phim hoạt hình trên màn ảnh rộng.

▸ Bảo tàng Quốc gia - National Museum

Địa chỉ: 93 Stamford Rd, Singapore

93 Stamford Rd, Singapore Mở cửa: 10h-18h30

10h-18h30 Mức giá: 11 SGD/khách

Du khách có thể chọn tour có hướng dẫn để hiểu sâu hơn về bảo tàng. Ảnh: @mgirl83, @boo_brown1213.

Xây dựng từ năm 1887, Bảo tàng Quốc gia (National Museum) là bảo tàng lâu đời nhất Singapore. Tòa nhà có kiến trúc hòa hợp cái cũ với cái mới một cách uyển chuyển, tô điểm bằng chất liệu kính và kim loại. Từ nội thất đến hiện vật trưng bày thể hiện rõ nền văn hoá và thành tựu của Singapore.

Hiện bảo tàng có một số triển lãm cố định như Mindfulness at the Museum (Chánh niệm bảo tàng), Wings of a Rich Manoeuvre (Đôi cánh của cuộc hành trình lớn) và Singapore History Gallery (Phòng trưng bày lịch sử Singapore). Cùng với một số triển lãm theo lịch.

▸ Dạo khu phố văn hóa Jalan Besar

Địa chỉ: Petain Rd, Singapore

Petain Rd, Singapore Mở cửa: Cả ngày

Khu phố văn hóa Jalan Besar có nhiều quán cà phê địa phương. Ảnh: @asylumcoffeesg.

Nằm gần sân vận động Jalan Besar, khu phố văn hóa Jalan Besar gây choáng ngợp với những căn shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) đầy màu sắc, mang phong cách baroque - kiến trúc phục hưng Italy - với đường nét đối xứng, gạch men lát sàn nhà lẫn trên tường. Khi đến đây, du khách có thể đi dạo thong dong, tìm hiểu văn hóa hoặc tham gia lớp học làm gốm truyền thống.

Sau khi chiêm ngưỡng kiến trúc đường phố, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi tại những quán cà phê của người dân. Chẳng hạn như ASYLUM Coffeehouse (mở cửa 8h-16h30) chuyên cà phê phong cách keluak, Lola Faye Cafe (mở cửa 18-2h) với các món sử dụng 100% nguyên liệu Halal hay Chye Seng Huat Hardware (mở cửa 8h30-22h) chuyên cold brew (cà phê ủ lạnh) đóng chai.