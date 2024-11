Liệu Ivanka có trở lại chính trường sau chiến thắng của ông Trump?

Ivanka Trump đã biến mất khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng lần thứ 3 của cha. Nhưng sự xuất hiện của cô khi ông Trump chiến thắng đã tạo ra nhiều đồn đoán về sự trở lại.

Ivanka nổi bật với vai trò cố vấn trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Trong lễ chúc mừng sớm vào rạng sáng 6/11 của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach ở Florida, Ivanka Trump - con gái của ông Trump với người vợ đầu, bà Ivana - thu hút sự chú ý lớn khi xuất hiện bên cạnh các thành viên gia đình.

Ivanka và chồng, Jared Kushner, đặc biệt được truyền thông để ý. Sự xuất hiện của họ tại sự kiện này trùng với suy đoán rằng cặp đôi đang tìm cách quay trở lại chính trường sau chiến thắng vang dội của ông Trump trước đối thủ đảng Dân chủ, Kamala Harris.

Điều này được đánh giá là rất thú vị vì cả Ivanka và Jared đều từng đóng vai trò quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, từ năm 2017 đến 2021. Tuy nhiên, tờ Firstpost đã phân tích và cho rằng rất khó để Ivanka tìm được chỗ đứng trong nhiệm kỳ thứ 2 của cha.

Ivanka trong "nhiệm kỳ Trump 1.0"

Trước khi ông Donald Trump trở thành tổng thống lần đầu tiên, Ivanka (43 tuổi) đã xây dựng danh tiếng của mình là một người phụ nữ thượng lưu và nữ doanh nhân thành đạt dựa trên tên tuổi của người cha tỷ phú.

Cô xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí dành cho thanh thiếu niên, sàn diễn thời trang và thảm đỏ cùng với Chelsea Clinton.

Ái nữ nhà Trump cũng giúp cha mình phát triển một số bất động sản, bao gồm sân golf Doral ở Florida và khách sạn Old Post Office ở Washington, D.C. mà gia đình đã tái phát triển và sở hữu cho đến năm 2022.

Khi ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ lần đầu tiên, cô đã trở thành một trong những người ủng hộ cha mình nhiều nhất. Và khi ông thắng cử, Ivanka cùng với chồng là Jared Kushner đã tham gia chính quyền của ông với tư cách cố vấn cấp cao.

Một cuốn sách năm 2020 của cựu cố vấn chiến dịch tranh cử Rick Gates, có tựa đề "Wicked Game: An Insider's Story on How Trump Won" cũng đưa tin rằng ông Trump muốn chỉ định Ivanka làm bạn đồng hành tranh cử của mình vào năm 2016.

Nói về thời điểm đó, Gates đã viết: "Tất cả chúng ta đều biết ông Trump đủ rõ để giữ im lặng và không cười. Ông ấy đã nói 'Cô ấy thông minh, cô ấy xinh đẹp và mọi người sẽ yêu cô ấy!'".

Khi ở Nhà Trắng, Ivanka được cho là đã tư vấn cho ông Trump về các vấn đề trao quyền kinh tế cho phụ nữ, vấn đề gia đình lao động, phát triển lực lượng lao động, thúc đẩy giáo dục STEM và chống nạn buôn người.

Cô cũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới, đi công tác nước ngoài và là đại diện của chính quyền Trump. Ví dụ, Ivanka đã giúp dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Thế vận hội Olympic tại Hàn Quốc năm 2018.

Năm 2017, cô đến Hyderabad, Ấn Độ với tư cách người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân toàn cầu (GES) kéo dài 3 ngày với chủ đề "Phụ nữ trước tiên, thịnh vượng cho tất cả". Tại đây, cô đã gặp Thủ tướng Narendra Modi.

Chồng cô, Jared Kushner, cũng là một phần trong chính quyền "Trump 1.0", giúp tư vấn về xung đột Israel-Palestine và mối quan hệ với Trung Quốc, Mexico và Canada.

Ivanka có trở lại?

Khi Donald Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần thứ 3, Ivanka cho biết cô và Kushner sẽ tạm rời xa chính trường để ưu tiên cho con cái và cuộc sống gia đình.

"Tôi rất yêu cha mình. Lần này, tôi chọn ưu tiên cho những đứa con nhỏ và cuộc sống riêng tư mà chúng tôi đang tạo dựng. Tôi không có ý định tham gia vào chính trị", cô nói.

"Tôi sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cha mình, nhưng trong tương lai tôi sẽ làm điều đó bên ngoài đấu trường chính trị. Tôi biết ơn vì đã có vinh dự được phục vụ người dân Mỹ và tôi sẽ luôn tự hào về nhiều thành tựu của chính quyền chúng ta", Ivanka bày tỏ.

Khi ông Trump tranh cử lần thứ 3, Ivanka tuyên bố rút lui khỏi chính trường để chăm sóc gia đình.

Và con gái đầu của ông Trump thực sự đã biến mất khỏi sân khấu chính trị. Được biết đến là người ủng hộ mạnh mẽ cho cha mình, Ivanka trở thành người quan sát gần như im lặng, hiếm khi hoặc không bao giờ thúc đẩy ứng cử viên của ông theo bất kỳ cách nào.

Thay vì xuất hiện trên đường đua tranh cử của cha, cô được nhìn thấy tại một buổi hòa nhạc của "kẻ thù không đội trời" chung của Trump, Taylor Swift.

Lần duy nhất Ivanka cho thấy sự hiện diện của mình, mặc dù ở mức độ hạn chế, là tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7. Khi đó, cô không phát biểu và chỉ tham gia cùng ông Trump trên sân khấu với các thành viên khác trong gia đình.

Có thể sự trở lại nắm quyền của ông Trump sẽ thay đổi mọi thứ đối với Ivanka.

Vào ngày 6/11, cô xuất hiện tại bài phát biểu chiến thắng của ông Trump, khoác trên mình bộ cánh màu nhung xanh. Tuy nhiên, nếu vị trí đứng của Ivanka - ở phía bên kia sân khấu, cách xa gia đình - là một dấu hiệu, thì có vẻ cô sẽ không phải một phần của "chính quyền Trump 2.0".

Hơn nữa, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào năm 2023, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết gia đình sẽ không tham gia cùng ông trong chính quyền nếu ông trở lại Nhà Trắng, nói rằng việc quay lại chính trường sẽ "quá đau đớn" đối với họ.

“Gia đình tôi đã trải qua địa ngục. Ý tôi là, họ đã phải chịu đựng. Eric, con trai tôi là một cậu bé ngoan. Bạn biết rất rõ về anh ấy. Chúng tôi đã làm rất tốt. Sau đó, tôi quyết định tranh cử tổng thống. Tôi không nghĩ bất kỳ ai trên thế giới trong lịch sử từng nhận được nhiều trát đòi hầu tòa như vậy", ông Trump nói, ám chỉ đến các cuộc điều tra về cáo buộc tội phạm tài chính của Trump Organization, doanh nghiệp gia đình mà con cả Eric Trump nắm vai trò điều hành.

"Không ai từng trải qua những gì gia đình tôi đã trải qua. Ivanka có một thương hiệu thời trang thực sự thành công, ý tôi là kiếm được một khoản tiền lớn. Khi tôi theo đuổi chính trị, con bé đã ngừng kinh doanh", ông nói thêm.

Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Donald Trump và con gái ông có thay đổi những gì đã nói hay không. Nhưng có vẻ điều đó không thể xảy ra khi Nội các của ông Trump dần định hình, trao thưởng cho những người đã sát cánh cùng ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống.