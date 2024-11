Lời khuyên của Barron giúp ông Trump chiến thắng

Tham gia nhiều podcast theo lời khuyên từ con trai út đã giúp Donald Trump giành được sự ủng hộ lớn từ nhóm cử tri Gen Z.

Barron là người thúc giục ông Trump tham gia chương trình podcast để tiếp cận cử tri trẻ.

Tại tiệc mừng chiến thắng sớm của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào đêm 6/11, danh sách các ngôi sao truyền thông có lượng người theo dõi đông đảo là giới trẻ Mỹ bất ngờ được xướng tên.

Dana White, chủ tịch công ty quảng bá võ thuật hỗn hợp Ultimate Fighting Championship, phát biểu trên sân khấu: "Tôi muốn cảm ơn một số người ngay bây giờ: The Nelk Boys, Adin Ross, Theo Von, Bussin' With The Boys và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Joe Rogan vĩ đại và quyền lực".

Những cái tên kể trên là chương trình và người đã dẫn chương trình của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, bao gồm podcast có ảnh hưởng nhất đối với nam giới trẻ tuổi ở Mỹ của Joe Rogan.

Sự xuất hiện của ông Trump trên các podcast phổ biến được phần lớn khán giả nam trẻ tuổi theo dõi có thể đã củng cố sức hấp dẫn của ông đối với nhóm nhân khẩu học này.

Ông Trump cho biết con trai út, Barron Trump (18 tuổi), là người thúc giục ông xuất hiện trên chương trình của Rogan. Khi các cố vấn gửi danh sách những chương trình podcast khác sẽ tham gia, ông cũng yêu cầu đưa nó để Barron xem xét trước.

Chiến thắng khi tiếp cận Gen Z

Các số liệu thăm dò cử tri cho thấy chiến dịch nhắm vào nhóm nhân khẩu học này của ông Trump đã đem lại hiệu quả tốt.

Theo cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu của NBC News, ông Trump đã giành được tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào của đảng Cộng hòa kể từ năm 2008, tăng ở cả nam giới và phụ nữ trẻ.

Năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã đánh bại ông Trump với 11 điểm phần trăm trong số phiếu bầu từ đàn ông trẻ tuổi; năm nay, ông Trump đánh bại bà Kamala Harris với 2 điểm.

Ông Trump thuyết phục được nhiều nam giới trẻ tuổi bỏ phiếu cho mình.

Đối với người bầu cử là phụ nữ trẻ, khoảng cách dẫn trước 35 điểm phần trăm của ông Biden so với ông Trump vào năm 2020 đã thu hẹp xuống còn 24 điểm so với bà Harris. Đối với những cử tri là đàn ông da trắng trẻ tuổi không có bằng đại học, ông Trump cũng đánh bại bà Harris (56% so với 40%).

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin & Nghiên cứu về Học tập và Tham gia Cộng đồng của Đại học Tufts cũng nhận thấy xu hướng tương tự.

Kei Kawashima-Ginsberg, giám đốc trung tâm, cho biết năm nay "không phải người trẻ nào cũng ủng hộ đảng Dân chủ".

Kawashima-Ginsberg cho biết những người trẻ tuổi thường dựa vào những người trong cộng đồng mà họ tin tưởng, nhiều hơn so với những cử tri lớn tuổi. Điều đó có thể giúp giải thích sức ảnh hưởng của các ngôi sao trên mạng, như Rogan - người đã phỏng vấn ông Trump cho podcast của mình và ủng hộ ông vào đêm trước cuộc bầu cử.

The Joe Rogan Experience là podcast phổ biến nhất tại Mỹ, theo dữ liệu từ Edison Research, với 56% người nghe ở độ tuổi 18-34 và 81% là nam giới, theo YouGov.

Những người có ảnh hưởng nam giới nổi tiếng khác ủng hộ ông Trump, như YouTuber chuyển sang làm võ sĩ quyền anh Jake Paul, cũng có đặc điểm nhân khẩu học thiên về người trẻ và nam giới.

Sức ảnh hưởng của ông Trump gia tăng khi tham gia vào các chương trình podcast có khán giả trẻ, như của Joe Rogan.

Kawashima-Ginsberg cho biết: "Nếu người nghe Joe Rogan cảm thấy được truyền cảm hứng từ cuộc phỏng vấn và muốn chia sẻ với người khác, điều đó sẽ thực sự có tác động".

"Tôi nghĩ việc ông ấy tham gia như podcast của Joe Rogan đã giúp ích, và tôi nhớ ông nói rằng đã nhận lời khuyên từ con trai mình là Barron, bởi vì Barron sẽ biết những chàng trai trẻ thích gì, đúng không?", Angel Sobolewski (21 tuổi, đến từ Ohio) nói với NBC News qua điện thoại. Cô cho biết mình đã bỏ phiếu cho ông Trump.

Ngoài podcast của Rogan, ông Trump còn xuất hiện trên This Past Weekend w/ Theo Von, thu hút 14 triệu lượt xem trên YouTube. Trên podcast, ông Trump có vẻ rất thích Von - người thường tập trung vào hài kịch và văn hóa.

Bà Harris cũng mở rộng phạm vi tiếp cận của mình bằng cách xuất hiện trên một số podcast phổ biến, bao gồm Call Her Daddy của Alex Cooper, có hàng triệu người nghe, chủ yếu là phụ nữ.

Khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử vào tháng 7 và nhanh chóng ủng hộ bà Harris, bà đã trở thành chủ đề của nhiều meme, bao gồm cả trend "trái dừa".

Bà cũng nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức như Gen Z for Change, một nhóm hoạt động đã và đang huy động cử tri trẻ tuổi kể từ năm 2016.

Trong khi một số người khen ngợi chiến lược của bà Harris, những nỗ lực tiếp cận của ứng cử viên đảng Dân chủ dường như không giúp bà nhận được sự ủng hộ của các cử tri trẻ tại các cuộc bỏ phiếu.

Cuối cùng, khả năng tiếp cận Gen Z của ông Trump đã vượt trội hơn bà Harris.

Chạm tới "nỗi đau" kinh tế của người trẻ

Một yếu tố thúc đẩy quan trọng khác đối với sự ủng hộ của những người trẻ tuổi trong năm nay chính là vấn đề kinh tế.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra xu hướng này nhiều tháng trước cuộc bầu cử, lưu ý rằng những cử tri dưới 30 tuổi - cũng chính là nhóm Gen Z (sinh năm 1997-2012) - đang gặp khó khăn về tài chính, không chắc chắn về tương lai của mình và bị thúc đẩy bởi mối lo về tiền bạc hơn là những vấn đề có vẻ xa vời hơn, như tương lai của nền dân chủ, hoặc thậm chí là phá thai và nhập cư.

Và mọi thứ đã diễn ra đúng như dự đoán.

Cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri của NBC News cho thấy kinh tế được xếp hạng là vấn đề quan trọng nhất đối với các cử tri trẻ, và những người chọn đây là vấn đề hàng đầu đã bỏ phiếu cho ông Trump với tỷ lệ 78%, trong khi tỷ lệ bỏ phiếu cho bà Harris là 21%.

Nhiều người trẻ Mỹ cảm thấy bị bỏ lại phía sau các cơ hội kinh tế.

Kawashima-Ginsberg cho biết: "Mỗi ứng cử viên và đảng phái đều có cơ hội lắng nghe cử tri trẻ và hiểu những gì họ thực sự muốn. Trong trường hợp này, một ứng cử viên đã tiếp cận họ về vấn đề kinh tế".

Ngày đầu tuần, NBC News đã nói chuyện với một số cử tri lần đầu tiên ở Pennsylvania, những người dự định bỏ phiếu cho ông Trump. Tất cả đều nêu ra lý do kinh tế là động lực chính của họ.

Ryan Jones (21 tuổi) cho biết anh là người ủng hộ đề xuất của ông Trump về việc không đánh thuế tiền tip hoặc tiền làm thêm giờ. Jones đã làm những công việc mà thu nhập dựa trên tiền tip, và nếu các chính sách được áp dụng vào thời điểm đó, anh đã có thể tiết kiệm nhiều hơn cho việc học đại học.

"Mọi người kiếm không đủ sống, không đủ khả năng mua xăng, mua thực phẩm và thuê nhà. Chi phí sinh hoạt đã tăng lên trong 4 năm qua và tôi nghĩ rằng mọi người ở đây đều là nạn nhân của điều đó", Jaiveer Bajwa (19 tuổi, đến từ Pennsylvania) cho biết.

Kaeli Bennet (18 tuổi) cho biết thời ông Trump làm tổng thống, "giá cả thấp hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với người mua nhà, và đó là một vấn đề lớn đối với tôi".

Anil Cacodcar, chủ tịch sinh viên của Dự án Ý kiến ​​Công chúng Harvard, cho biết ông Trump đã thành công trong việc thu hút những người đàn ông trẻ tuổi, đặc biệt ở các trường đại học - những người chịu ảnh hưởng của Rogan, Von cùng nhiều người dẫn chương trình khác. Nhiều trong số những đàn ông trẻ tuổi này cảm thấy bị bỏ rơi khỏi cơ hội kinh tế.

"Thông điệp mà ông Trump gửi đến những người đàn ông trẻ tuổi rất đơn giản: các bạn đã bị chính quyền Biden/Harris đối xử bất công vì nền kinh tế của họ đang áp đặt quá nhiều thuế lên các bạn, các bạn không kiếm được nhiều tiền như trước đại dịch. Và ông ấy đã sử dụng các podcast để đưa ra tầm nhìn chính sách này", Cacodcar giải thích.