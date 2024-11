Vì sao Elon Musk đưa con trai 4 tuổi đến tiệc đêm của ông Trump?

X Æ A-12, con trai 4 tuổi của tỷ phú Elon Musk, có lẽ là khách mời nhỏ tuổi nhất tại bữa tiệc của ông Donald Trump ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) vào tối 5/11.

Trong khi bố giao lưu với những vị khách đáng chú ý, X Æ A-12 (hay gọi tắt là "X") thưởng thức một số món ăn ngọt, đôi lúc vui vẻ ngồi trên vai Musk và cười toe toét. Cậu bé còn cùng bố xuất hiện trong ảnh mừng chiến thắng của gia đình ông Trump.

Đây không phải là lần đầu tiên X, con trai của Musk với ca sĩ Grimes, được cha đưa đi khắp nơi như cách những đứa trẻ cùng tuổi có thể đang ôm thú nhồi bông. Kỳ lạ hơn cả là Musk ít bị chỉ trích vì hành vi này, điều này thường được cho là do "sự lập dị quyến rũ" của Musk.

Theo New York Magazine, hình ảnh trông con mọi lúc mọi nơi giúp Musk, dù cố tình hay vô ý, truyền đi thông điệp rất rõ ràng: Tỷ phú 53 tuổi không phải là người hay thích đăng bài nhảm nhí, thất thường mà bạn từng nghe, mà là một ông bố đáng yêu có tất cả mọi thứ.

Đưa con đi họp

Hồi tháng 2, Elon Musk đi xem Super Bowl ở Las Vegas cùng với X. Ông trùm trang phục thể thao Michael Rubin đã chia sẻ tấm ảnh chụp Musk với con trai ngồi trên vai ông, cùng với CEO của New England Patriots Robert Kraft và Rubin đằng sau hậu trường của trận bóng bầu dục.

Đến tháng 3, CEO của Tesla đã cùng con trai đến thăm nhà máy sản xuất ôtô điện của công ty tại Gruenheide, Đức. Tỷ phú được chụp ảnh đang bế X và, tại một thời điểm, đặt cậu bé lên vai khi ông phát biểu trước một nhóm nhân viên tại Gigafactory.

Vào một đêm mưa đầu tháng 4, Musk lại đưa con trai đến câu lạc bộ Lobster để dự tiệc chiếu phim tài liệu của PBS. "Cậu bé đi lang thang quanh nhà hàng, mặc chiếc áo Tesla", trong khi cha trò chuyện với khách, The New York Times đưa tin, dưới tiêu đề "Partying on a Tuesday With Elon Musk and His 3-Year-Old" (tạm dịch: Tiệc tùng vào thứ ba với Elon Musk và cậu con trai 3 tuổi).

Elon Musk nhiều lần đưa con trai nhỏ tuổi đến nơi làm việc.

Thực tế, X đã xuất hiện trong môi trường làm việc của cha từ khi còn rất nhỏ.

Năm 2022, cậu bé đã có mặt khi chủ sở hữu mới của X (trước đây là Twitter) khi đó tổ chức các cuộc họp căng thẳng tại văn phòng công ty, The Washington Post đưa tin. Đứa trẻ được cho là đã chạy quanh trụ sở công ty khi Musk cố gắng tiếp tục thảo luận về tương lai của nền tảng. Hơn nữa, con trai của tỷ phú dường như đã chiếm lấy phòng họp, nơi mà tờ báo đưa tin "rải đầy đồ chơi" trong chuyến thăm của cậu bé.

Lý do

Elon Musk đã công khai 12 người con - bao gồm 3 con chung với nhân viên Shivon Zilis, 3 con với bạn gái cũ Grimes và 6 người con với vợ cũ Wilson. Tuy nhiên, X có lẽ là "đứa con đặc biệt nhất" khi thường xuyên công khai xuất hiện bên Musk, dù còn rất nhỏ tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào năm 2022, Grimes nói hai cha con có rất nhiều điểm chung. X được tiếp xúc sớm với công nghệ và, theo mẹ của cậu bé, đã phát triển niềm đam mê với tên lửa. Ca sĩ cũng tiết lộ rằng Musk coi con trai của họ là "người được bảo trợ" và đưa cậu bé đến mọi nơi. Cả hai cũng từng để kiểu tóc giống nhau như người Viking.

Khi Grimes và Musk vẫn còn bên nhau, nữ ca sĩ đã tỏ ra lo lắng về sự hiện diện ở khắp mọi nơi trước công chúng của X. "Bất kể chuyện gì đang xảy ra với gia đình, tôi chỉ cảm thấy rằng bọn trẻ cần tránh xa nó, và X chỉ ở ngoài đó", cô nói với Vanity Fair.

Vài tháng sau đó, con trai của cả hai đã có cuộc họp đầu tiên với những người đứng đầu Twitter lúc đó, sau khi Musk mua lại công ty.

Elon Musk và con trai X đến sân xem một trận Super Bowl.

Đến tháng 9/2023, Musk và Grimes vướng vào tranh chấp quyền nuôi 3 con - X, Exa, và Tau. Tỷ phú và ca sĩ ra hầu tòa án gia đình quận Travis ở Austin, Texas vào ngày 2/8. Cả hai đã đệ đơn kiện lẫn nhau: Musk ở Texas và Grimes ở California.

Từ đây, người đàn ông giàu nhất thế giới có lẽ còn muốn đảm bảo rằng đứa con trai nhỏ tuổi của mình được chụp ảnh nhiều hơn trước - điều được cho là trái với ý muốn của Grimes.

Theo New York Magazine, động thái này của Musk vừa là "nỗ lực được tính toán để làm dịu hình ảnh của chính mình, vừa thể hiện sự gắn bó sâu sắc với đứa trẻ nhằm đảm bảo lợi thế khi giành quyền nuôi con với Grimes".

Ngoài ra, sự hiện diện của X bên cạnh Musk còn củng cố cho những tuyên bố của tỷ phú này về chủ đề sinh đẻ. Tỷ phú hết lần này đến lần khác thể hiện cam kết cá nhân trong việc nâng cao tỷ lệ sinh và ngăn chặn cái ông mà gọi là "sự sụp đổ dân số". "Cuối cùng thì tỷ lệ sinh là tất cả những gì quan trọng đối với việc duy trì nền văn minh", ông chia sẻ trên trang cá nhân.