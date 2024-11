Mẹ Elon Musk chỉ trích phóng viên gốc Việt

Mẹ của tỷ phú Elon Musk, bà Maye Musk, đã bị cáo buộc phân biệt chủng tộc vì một dòng tweet bà chia sẻ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Bà Maye Musk, mẹ của tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Danny Moloshok/Reuters.

Hôm 5/11, bà Maye Musk, tác giả 76 tuổi, đăng bài trên X (trước đây là Twitter) để chỉ trích một bài viết được cho là đang được The New York Times biên soạn. Trong bài đăng đã bị xóa, được chia sẻ lại trên X, bà Musk đã đưa ra những bình luận về phóng viên công nghệ Ryan Mac trong khi cáo buộc rằng Mac đang viết một "bài báo chỉ trích" Elon Musk.

"Tôi nghe nói sẽ có một bài viết chỉ trích Elon của @RMac18 trên tờ @nytimes vào ngày mai", bà viết. "Thật đáng buồn, Ryan là một phóng viên người Mỹ gốc Việt. Cuốn sách của tôi lại là một cuốn sách bán chạy nhất ở Việt Nam. Tôi không nghĩ độc giả của tôi sẽ tin vào bài viết nếu nó mang tính thù hận và/hoặc không trung thực. Hãy cùng xem!".

Bà Musk đã xuất bản cuốn hồi ký đầu tiên của mình, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, vào năm 2019. Bà cũng đã xuất bản cuốn hướng dẫn về thể dục, dinh dưỡng và sự tự tin, Feel Fantastic- Maye Musk's Good Health Clinic, vào năm 1996.

Trên X, bà đã bị chỉ trích vì bài đăng liên quan đến phóng viên của The New York Times.

"Việc gọi một phóng viên ra và chỉ trích vì nguồn gốc của họ không bao giờ là phù hợp cả", phóng viên Tyler Kingkade của NBC News viết.

"Luôn cổ xúy cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Một quan điểm méo mó", một người khác trả lời. "Không ai phải chịu đựng sự phân biệt đối xử vì chủng tộc của họ như thế này. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. @RMac18 là một chuyên gia hoàn hảo", người khác bình luận.

Mac - phóng viên nổi tiếng với việc đưa tin về những nhân vật công nghệ lớn như Elon Musk và CEO Meta Mark Zuckerberg - cũng trả lời bài đăng của bà Musk. "Có ai làm trò gì đó của người Mỹ gốc Việt tối nay không?", anh nói đùa . Anh cũng cập nhật tiểu sử trên X để mô tả mình là "người Mỹ gốc Việt".

Tuy nhiên, bà Musk đã tự bảo vệ mình trong một bài đăng khác. "@nytimes đã nói dối về (Elon) trong 15 năm. Không có gì mới. Thật khó để liên tục thù hận và gian dối. Hy vọng Ryan được trả lương cao", bà viết.

Bài đăng của bà Musk được đưa ra vào ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nơi ông Donald Trump hiện được tuyên bố là người đắc cử. Elon Musk là người ủng hộ trung thành của ứng cử viên đảng Cộng hòa trong suốt chiến dịch tái tranh cử của ông.

Elon Musk, người cũng sở hữu X, được hứa hẹn có một vị trí trong chính quyền mới của tổng thống tương lai. Ảnh hưởng của CEO Tesla lớn đến nỗi trong bài phát biểu trước những người ủng hộ vào đêm bầu cử, ông Trump đã dành một lời tri ân dài cho chủ sở hữu Space X, gọi ông là "ngôi sao" của đảng Cộng hòa và là một người "tuyệt vời" .

Elon đã xuất hiện tại một số cuộc vận động tranh cử của Trump, cũng như bơm hàng triệu USD vào các nhóm vận động ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Sau chiến thắng của ông Trump, tỷ phú công nghệ đã đăng dòng tweet: "Người dân Mỹ đã trao cho @realDonaldTrump một nhiệm vụ rõ ràng để thay đổi vào đêm nay".