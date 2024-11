Lộ ảnh nóng vì những tin nhắn tán tỉnh

Nhiều người nhìn thấy mặt tích cực của những tin nhắn nhạy cảm, nhưng cũng đồng thời cảnh báo về nguy cơ trả thù khiêu dâm.

Manuela (31 tuổi, Tây Ban Nha) yêu xa với một người đàn ông tên là Alejandro trong 4 năm. Trong thời gian đó, họ duy trì "lửa tình" giữa hai ngôi nhà ở Barcelona và Bogotá nhờ những buổi sexting.

Sexting "bao gồm việc tạo và gửi nội dung, chủ yếu là tin nhắn, ảnh và video, có tính chất khiêu dâm, hoàn toàn tự nguyện và riêng tư cho người khác, bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị công nghệ khác", Laura Cuesta, giáo sư về chiến lược kỹ thuật số và phương tiện truyền thông xã hội tại Đại học Camilo José Cela (Tây Ban Nha), giải thích.

Nhưng sexting có thể còn hơn thế nữa. Manuela cho biết "việc sử dụng một chút trí tưởng tượng để mô tả và thúc đẩy ham muốn của hai bên có thể tạo nên sự khác biệt".

Những buổi trò chuyện giữa cô và Alejandro luôn bắt đầu bằng cùng một câu hỏi: "Anh/em đang mặc đồ gì?". Đó là điểm khởi đầu cho những bức ảnh, video và đoạn văn bản rất rõ ràng về những gì họ tưởng tượng sẽ làm với người kia khi cả hai ở bên nhau. "Tôi nhớ có một thời gian tôi không thể trải qua một ngày mà không nhắn tin theo cách đó với anh ấy. Tôi đã rất phấn khích khi biết rằng mình có khả năng khiến anh ấy ham muốn từ xa chỉ bằng một bức ảnh".

Trong tập đầu tiên của loạt phim ăn khách Euphoria của HBO, nhân vật Rue Bennett tuyên bố rằng "ảnh khoả thân là phương tiện trao đổi của tình yêu". Trên thực tế, cuộc khảo sát của Statista tại Mỹ được thực hiện từ năm 2000 đến năm 2023 cho thấy gần 77% số người được hỏi từ 19 tuổi trở lên đã gửi tin nhắn có tính chất tình dục.

Sexting có thể vui vẻ, lành mạnh trong không gian an toàn, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, thậm chí gây ra một vấn đề pháp lý và đạo đức mới: "revenge porn" (tạm dịch: trả thù khiêu dâm).

Sexting có lợi khi nào?

Nhà giáo dục Mónica Ojeda Pérez đã thực hiện một nghiên cứu bằng tiếng Tây Ban Nha về hiện tượng này, có tiêu đề được dịch sang tiếng Anh là On sexting, the exchange of sexual content through the Internet during adolescence (tạm dịch: Sexting, trao đổi nội dung khiêu dâm qua Internet trong thời kỳ thanh thiếu niên), kết luận rằng sexting có những tác dụng tích cực đối với các mối quan hệ yêu xa và giúp củng cố đam mê.

Tuy nhiên, nó cũng có tính hai mặt và còn phụ thuộc vào cách bạn sử dụng. Điều quan trọng là phải nhận thức được việc chia sẻ nội dung như vậy dễ dàng như thế nào. Khả năng người khác nhìn thấy nội dung đó là điều khiến chuông báo động phải vang lên khi bàn đến những hành vi được coi là rủi ro.

Alicia (28 tuổi, Tây Ban Nha) cho biết đối với cô, sexting là một trò chơi cần có 3 yếu tố: sự tin tưởng, động lực và ham muốn. "Việc sexting với ai đó ngày càng dễ dàng hơn vì ngày càng có ít điều cấm kỵ. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiều ứng dụng cho phép bạn thực hiện điều đó một cách an toàn. Đối với tôi, bảo mật là vấn đề quan trọng", cô nói.

Sexting có thể là cách để duy trì ham muốn tình dục giữa những cặp đôi phải ở xa nhau.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia mà sexting phổ biến nhất, theo nghiên cứu do Pantallas Amigas (một tổ chức an toàn Internet có tên tiếng Anh là Friendly Screens) thực hiện. "Mặc dù hoạt động này không khác nhau giữa hai giới, nhưng có vẻ như nam giới hoạt động tích cực hơn nhiều so với phụ nữ khi nói đến việc gửi ảnh, với tỷ lệ gấp 4 lần", báo cáo nêu. Lý do, theo các chuyên gia giải thích, là có một "tiêu chuẩn kép về tình dục". Điều này có nghĩa là cùng một hành vi sexting, phụ nữ thường bị đánh giá khắt khe hơn nam giới khi thực hiện.

Đối với nhà tâm lý học và giám đốc của Bandaria Psicología, Aída López Gómez, sexting có thể là hoạt động rất thú vị trong một mối quan hệ nếu cả hai người đều cảm thấy thoải mái khi làm điều đó. Bà cho biết: "Nó có thể ảnh hưởng tích cực đến ham muốn tình dục và giúp họ tận hưởng sự giao tiếp về nhu cầu tình dục và tình cảm. Những tin nhắn này có thể có tác dụng giải tỏa căng thẳng, giúp xây dựng sự tự tin giữa các cặp đôi và mối liên kết này đóng vai trò là một phần của quá trình chuẩn bị cho quan hệ tình dục. Nó thúc đẩy sự giải tỏa ức chế".

Cảnh báo

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng sexting có những nhược điểm và có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Theo một phân tích được công bố vào cuối tháng 2 bởi tạp chí JAMA Pediatrics, số lượng đáng kể những người dưới 18 tuổi đang hoặc đã tham gia vào các hoạt động sexting tại một thời điểm nào đó; cụ thể, cứ 7 người thì có một người (15%) đã gửi tài liệu nhạy cảm và cứ 4 người thì có một người (27%) đã nhận được nội dung như vậy.

Nếu nội dung bị gửi lại hoặc phát tán mà không có sự đồng ý của nạn nhân với mục đích làm tổn hại đến danh tiếng của họ, thì đó được gọi là trả thù khiêu dâm.

Hiện tại, Tây Ban Nha, Canada, Đức, Italy, Singapore và Vương quốc Anh đã thông qua luật chống lại các hành vi vi phạm như vậy.

Luật sư người Tây Ban Nha Marisa Herrero-Tejedor Albert, đối tác tại AVERUM Abogados, cho biết tại Tây Ban Nha, vụ án đánh dấu bước ngoặt trong luật là trường hợp của nhân vật truyền hình Olvido Hormigos. Bạn trai cũ của Hormigos đã chia sẻ một trong những video riêng tư của cô. "Hormigos đã báo cáo anh ta, nhưng vụ án đã bị trì hoãn cho đến năm sau vì luật tại thời điểm đó quy định rằng bản ghi phải được lấy một cách bất hợp pháp, trong khi cô đã tự nguyện gửi nó cho anh ta".

Những tin nhắn nhạy cảm đặt ra các câu hỏi về quyền riêng tư, sự an toàn.

Năm 2015, bộ luật hình sự nước này đã được thay đổi và mở rộng để bao gồm cả việc chia sẻ trái phép hình ảnh riêng tư, ngay cả khi ban đầu chúng được lấy với sự đồng ý của người bị ảnh hưởng, luật sư cho biết.

Vụ án năm 2019 của nhà sản xuất xe hơi Iveco, trong đó Verónica, phụ nữ 32 tuổi và là mẹ của hai đứa trẻ, đã tự tử sau khi video riêng tư của cô được chia sẻ với hơn 200 đồng nghiệp của cô tại công ty, đã gây chấn động công chúng Tây Ban Nha. Vào thời điểm đó, dư luận kêu gọi những hình phạt nghiêm khắc hơn vì, như các nhà hoạt động giải thích, tác động của những vi phạm như vậy có thể khá nghiêm trọng.

Vụ việc đã được đệ trình và Iveco thậm chí còn không tiến hành một cuộc điều tra nội bộ nào. Với bộ phận nhân sự từ chối bình luận công khai hoặc áp dụng giao thức lạm dụng tình dục của mình vào tình huống này, công ty đã bỏ rơi nạn nhân và làm ngơ khi nói đến tội ác liên quan tới 200 nhân viên của mình. Tất cả họ đều đã chia sẻ những hình ảnh riêng tư của người phụ nữ đã qua đời mà không có sự đồng ý của cô.

Khi chia tay, Manuela đã yêu cầu Alejandro xóa mọi thứ anh nhận được từ cô trên điện thoại. "Tôi biết anh ấy không làm điều đó, nhưng đôi khi tôi sợ điều gì đó có thể xảy ra nếu điện thoại của anh ấy bị đánh cắp và họ làm gì đó với ảnh của tôi. Tôi tin tưởng anh ấy, nhưng bạn không bao giờ biết trước được", cô nói.

Sexting một cách an toàn

Sameer Hinduja và Justin Patchin - hai nhà nghiên cứu từ Đại học Florida Atlantic và Đại học Wisconsin-Eau Claire - đã cùng nhau tạo ra một hướng dẫn về sexting an toàn. Hinduja, giáo sư tội phạm học và tư pháp hình sự, đồng thời là đồng giám đốc của Trung tâm nghiên cứu bắt nạt trên mạng, cho rằng thay vì cảm thấy lúng túng, sợ hãi, hãy cung cấp những kiến thức đúng đắn về sexting cũng như cách chúng ta nói về quan hệ tình dục an toàn.

- Sự đồng thuận: Sự đồng ý với sexting cũng quan trọng như khi quan hệ tình dục. Cả người gửi và người nhận đều cần tự nguyện và thoải mái với việc này. Nếu ai đó ép bạn gửi ảnh khoả thân, bạn không nên cảm thấy có nghĩa vụ phải làm như vậy. Hãy chụp ảnh màn hình bất kỳ tin nhắn ép buộc nào như vậy và báo cáo với cơ quan chức năng.

- Không gửi ảnh có đặc điểm nhận dạng cá nhân: Nếu bạn nhất định phải chụp ảnh riêng tư, hãy đảm bảo rằng bạn chụp mà không đưa mặt mình vào ảnh. Theo cách này, ngay cả khi ảnh bị rò rỉ, sẽ không có gì ràng buộc bạn với nó, đặc biệt là khi các thuật toán mạng xã hội tinh vi hiện có khả năng tự động gắn thẻ bạn thông qua nhận dạng khuôn mặt. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết rằng hình xăm, vết bớt, vết sẹo hoặc các đặc điểm khác có thể kết nối chúng với bạn nên được tránh hoàn toàn.

- Không chuyển tiếp tin nhắn: Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn họ đối xử với bạn. Điều này đặc biệt quan trọng vì việc chia sẻ ảnh khỏa thân của một người, đặc biệt là khi họ chưa đủ tuổi, có thể bị buộc tội phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em và khiến người gửi gặp rắc rối nghiêm trọng.

- Sử dụng ứng dụng có thể xóa tin nhắn một cách an toàn.

- Tắt dịch vụ định vị trên thiết bị của bạn: Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng người nhận sẽ không thể theo dõi bạn mà không có sự đồng ý của bạn. Tắt vị trí của bạn trên tất cả ứng dụng mạng xã hội, đảm bảo ảnh không tự động gắn thẻ vị trí hoặc tên người dùng của bạn.