Lisa 'BlackPink' tậu siêu SUV Ferrari Purosangue

Nữ ca sĩ bổ sung thêm một mẫu xe Ferrari vào bộ sưu tập.

Trên trang cá nhân, Lisa (BlackPink) chia sẻ hình ảnh garage với một mẫu xe Ferrari mới, kèm theo dòng ghi chú "Welcoming my new baby to the fam", nghĩa là "Chào mừng em bé mới của tôi đến với gia đình".

Bài đăng của Lisa không nêu rõ chi tiết về mẫu xe mới được bổ sung vào garage, nhưng hình ảnh cho thấy nữ ca sĩ đã mua Ferrari Purosangue - mẫu SUV đầu tiên của hãng xe thể thao Italy và có giá khởi điểm gần 40 tỷ đồng tại Việt Nam.

Lisa khoe vừa tậu Ferrari Purosangue. Ảnh: IG/lalalalisa_m.

Ferrari Purosangue là mẫu xe gầm cao duy nhất của thương hiệu Ferrari. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.973 x 2.028 x 1.589 mm, chiều dài cơ sở 3.018 mm.

Cửa sau của Ferrari Purosangue mở ngược, thiết kế thường thấy trên các dòng xe Rolls-Royce.

Khoang lái mẫu siêu SUV của Ferrari có thiết kế đối xứng, loại bỏ màn hình trung tâm và đặt màn hình giải trí phía trước ghế phụ.

Ferrari Purosangue. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xe sử dụng động cơ V12 dung tích 6.5L, hút khí tự nhiên, cho công suất 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 716 Nm. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Giá bán của Ferrari Purosangue tại Việt Nam khởi điểm khoảng 39 tỷ đồng .