Lộ đường dây ma túy lớn từ vụ bắt người phụ nữ chở hàng giấu trong cặp

Từ việc phục kích, bắt người phụ nữ dùng xe máy chở ma túy giấu trong cặp học sinh và thùng xốp, Công an TP.HCM truy ra dấu vết đường dây tội phạm lớn.

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Võ Thu Hiền (23 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi, quê Thái Bình) và Trần Đức Sinh (27 tuổi, quê Bình Định) về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Được biết, qua thời gian dài điều tra và theo dõi, mới đây, Công an TP.HCM bắt quả tang đối tượng Trang khi đang điều khiển xe gắn máy chở hơn 2 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang, giấu trong cặp học sinh và thùng xốp. Khám xét nơi ở của Trang, công an thu thêm 15,9 kg ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an TP.HCM.

Trang khai nhận số ma túy nói trên được một người chưa rõ lai lịch ở quận 7 thông qua một phụ nữ giao và nhờ cất giấu, chia nhỏ, chờ chuyển cho khách. Người này trả công cho Trang 5 triệu đồng/chuyến giao hàng.

Công an truy xét, bắt giữ đầu mối trên của Trang là Võ Thu Hiền. Khám xét nơi ở của Hiền, công an thu giữ hơn 22 kg ma túy các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an TP.HCM.

Hiền khai đã nhận cất giấu và chia nhỏ ma túy để giao cho khách hàng theo chỉ đạo của đối tượng tên “Bào Bê”, quốc tịch Trung Quốc, hiện ở Campuchia. Hiền và “Bào Bê” liên hệ thường xuyên qua mạng xã hội Telegram.

Số ma túy bị bắt giữ từ Trang là do Hiền giao theo chỉ đạo của “Bào Bê”.

Tang vật ma túy dạng viên. Ảnh: Công an TP.HCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trang còn chuyển 2,09 kg ma túy đá, thuốc lắc cho một đầu mối dưới là Trần Đức Sinh tại Bình Định, thông qua dịch vụ vận chuyển hàng. Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Định đã phục kích, bắt giữ Sinh cùng tang vật khi đang nhận hàng.

Công an TP.HCM xác định "trùm" của đường dây ma túy này hiện ẩn náu ở nước ngoài. Ảnh: Công an TP.HCM.

Tổng cộng lượng tang vật ma túy thu giữ là hơn 42 kg. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.