Lộ mặt 'nữ quái' chuyên trộm điện thoại

Công an TP Pleiku kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ gửi VKSND Pleiku đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1995, trú tại tổ 1, phường Thống Nhất, TP Pleiku).

Khoảng 12h30 ngày 10/8/2024, anh Nguyễn Trường Ca (SN 1994, chủ cửa hàng điện thoại di động Hoàn Hảo trên đường Võ Văn Kiệt, tổ 3, phường Yên Thế, TP Pleiku) thấy một phụ nữ đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng và đội mũ bảo hiểm vào cửa hàng, yêu cầu sửa máy tính bảng. Trong lúc chờ nhân viên kiểm tra máy tính, người phụ nữ này lấy 2 điện thoại iPhone ra hỏi anh Ca thu vào bao nhiêu để chị này đổi máy mới. Anh Ca lấy 3 điện thoại mới trong tủ kính cho khách xem.

Tuy nhiên, chị ta không mua bán gì, chỉ sửa máy tính bảng và hẹn 2 hôm sau quay lại lấy. Đến hẹn, ngày 12/8, chị ta đến cửa hàng để lấy máy đã sửa, sau đó lại xin cho xem mấy mẫu iPhone mới rồi trả lại.

Sau khi người này ra về, phát hiện trong tủ kính để điện thoại bị trống, anh Ca xem lại camera thì thấy người này đã thò tay vào tủ kính lấy trộm 2 chiếc điện thoại iPhone tổng trị giá gần 20 triệu đồng vào 2 lần đến cửa hàng. Chị ta luôn bịt kín mặt, rất khó nhận dạng. Anh Ca đã báo Công an phường Yên Thế để điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phương thực nghiệm lại hành vi trộm cắp tài sản tại một tiệm điện thoại di động.

Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Pleiku đã khẩn trương phối hợp Công an phường Yên Thế xác minh. Sàng lọc đối tượng, thông báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng đến quần chúng nhân dân, Công an nhận được tố giác tội phạm của anh Hồ Văn Quốc (SN 1995, chủ cửa hàng điện thoại Vương Quốc trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 2, phường Yên Thế, TP Pleiku). Anh Quốc cho biết cửa hàng cũng bị một phụ nữ đến trộm cắp 2 chiếc smartphone hôm 3 và 4/8/2024 với thủ đoạn tương tự.

Trung tá Nguyễn Long Thanh - Điều tra viên, Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Pleiku, cho biết: “Ngày 12/8/2024, chúng tôi bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Phương để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này không có việc làm ổn định, sử dụng ma túy đá, trước đó đã bị Công an phường Tây Sơn, TP Pleiku làm việc vì liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận ngoài vụ trộm ở cửa hàng Hoàn Hảo, tại tiệm điện thoại Vương Quốc, đối tượng còn trộm 2 điện thoại vào ngày 3 và 4/8 cũng với thủ đoạn giả làm khách sửa điện thoại. Sau đó, đối tượng làm hư nên bỏ điện thoại Sam Sung trộm cắp được, chiếc còn lại là iPhone 14, Phương bán lại cho một tiệm điện thoại trên đường Trần Phú với giá 10,3 triệu đồng vào ngày 9/8/2024.

Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng 10h ngày 11/8, Phương đến tiệm điện thoại trộm chiếc iPhone 12 Pro ở một cửa hàng điện thoại di động ở phường Tây Sơn, chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.