Loạt ảnh du lịch biển gợi cảm của tân Hoa hậu Hoàn vũ

4 tháng trước đêm chung kết, Phương Linh đăng tải bài viết "check-in" tại một bãi biển ở Mũi Né (thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) ngày 28/2. Người đẹp cho biết cô có thể tận hưởng khoảnh khắc thư giãn bên bờ biển một triệu lần. "By the beach, for a million times, i still would", Linh viết.