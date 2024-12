Loạt ảnh du lịch Ninh Bình, Đà Nẵng của Xuân Son

Chọn trang phục thể thao gọn gàng để xuống phố, tiền đạo sinh năm 1997 trên tay ly cà phê, vui vẻ tạo dáng chụp ảnh cùng cô lao công trên phố khiến người hâm mộ thích thú. Trong bài viết được đăng tải hôm 13/12/2023, anh chia sẻ: " I feel at home, the people here are so nice" (tạm dịch: Người dân ở đây rất thân thiện, tôi cảm thấy như đang ở nhà).