Loạt thí sinh trượt oan, ĐH Sư phạm TP.HCM thừa nhận lỗi kỹ thuật

Với những thí sinh "đỗ ảo" vào trường, Đại học Sư phạm TP.HCM thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật và đề xuất Bộ GD&ĐT phương án xử lý.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Cụ thể, đại diện Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết cho hay sau khi công bố điểm chuẩn, trường đã rà soát danh sách thí sinh trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại.

Nhà trường thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật. Để đảm bảo tối đa quyền lợi của thí sinh, Đại học Sư phạm TPHCM đã có công văn đề xuất Bộ GD&ĐT tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển.

Đồng thời, trường cũng đề nghị các trường đại học có liên quan hỗ trợ. Nhà trường đã làm việc với từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác tích cực.

"Phụ huynh và thí sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình", trường này cam kết.

Trần Nguyên (thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM) thở phào sau thông tin này. Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, Nguyên đăng ký nguyện vọng vào Đại học Sư phạm TP.HCM rơi vào tình cảnh "đỗ ảo" vào trường dù không đủ điểm trúng tuyển.

Điều này dẫn đến việc hệ thống không thể tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo dù nam sinh thừa điểm đỗ. Thậm chí, hệ thống của Bộ GD&ĐT còn ghi nhận Nguyên trượt 100%, không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào dù đạt điểm cao.

Không riêng Nguyên, nhiều thí sinh cũng gặp tình trạng trên. Các em đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ vì lịch nhập học các trường đã cận kề. Trong khi đó, bộ yêu cầu các em xác nhận nhập học trên hệ thống, nhưng hệ thống lại hiển thị không đúng so với kết quả thí sinh đạt được.

Theo kế hoạch của bộ, trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.