Loạt thương hiệu ở Vạn Hạnh Mall lên tiếng sau hai vụ rơi lầu tử vong

Nhiều thương hiệu và đối tác của Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP.HCM) có động thái chia sẻ về những sự việc đáng tiếc xảy ra gần đây và nhắn nhủ tới khách hàng.

Ngày 15/4, Vạn Hạnh Mall đăng tâm thư thông báo về những điều chỉnh sau hai tai nạn thương tâm, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng trong tương lai.

Theo đó, một số biện pháp an toàn mới sẽ được nâng cấp như: Nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và thang cuốn; Tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; Tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực nhằm tăng tính an toàn; Thay đổi và mang đến một không gian mới tại sảnh sự kiện.

Bài đăng nhận về hơn 30.000 lượt yêu thích và hơn 1.400 bình luận. Trong đó, nhiều người theo dõi bày tỏ sự ủng hộ trước sự chân thành của trung tâm thương mại nổi tiếng.

Ngay sau đó, nhiều thương hiệu và đối tác kinh doanh với trung tâm thương mại cũng đăng bài chia sẻ, gửi gắm thông điệp yêu thương. Loạt thương hiệu đồng loạt có dòng trạng thái kêu gọi quý khách hàng đến với Vạn Hạnh Mall, như Boo, Haidilao, The Pizza Company Việt Nam...

Nhiều thương hiệu có dòng trạng thái chia sẻ với Vạn Hạnh Mall.

Boo, nhãn hàng đối tác của Vạn Hạnh Mall, chia sẻ: "Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Và đôi khi, giữa những bộn bề, chúng ta chỉ mong có ai đó thực sự thấu hiểu".



Thương hiệu cũng gửi lời chia sẻ sâu sắc đến những nỗi đau, những mất mát không thể nói thành lời mà mọi người vừa trải qua, dù là người chứng kiến, người thân quen hay chỉ là người nghe tin. Bài đăng cũng bày tỏ hy vọng được đón chào những vị khách tới đây bằng sự tử tế và trân trọng.

Snowee Gelato, thương hiệu kem đang kinh doanh tại Vạn Hạnh Mall, cũng có dòng trạng thái chia sẻ: "Cải thiện để trở nên tốt hơn, sẽ là nơi mang đến cho bạn và những người thân yêu những niềm vui và thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống. Luôn chào đón bạn bằng sự nhiệt thành và những cây kem niềm vui mỗi ngày, hẹn gặp lại bạn ở Snowee Vạn Hạnh Mall nhé".

IGLO Bingsu, đã có 2 năm hoạt động tại trung tâm thương mại quận 10, bày tỏ tự hào khi luôn đồng hành cùng Vạn Hạnh Mall, cùng nhau lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho mọi khách hàng ghé thăm.

Thông điệp từ Vạn Hạnh Mall được đăng tải sau khi tại đây đã xảy ra hai vụ việc rơi từ tầng cao dẫn đến tử vong, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Ngày 17/3, một thiếu niên (sinh năm 2010, ngụ quận 3) được xác định đã rơi từ tầng 7 trung tâm thương mại và tử vong tại chỗ. Trong giỏ xách của nạn nhân có hai mẩu giấy ghi tên em và số điện thoại phụ huynh. Công an phường 12, quận 10 sau đó ghi nhận khả năng đây là một vụ nhảy lầu tự tử.

Ngày 9/4, một người khoảng 30 tuổi tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng cao tại cùng địa điểm. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 12/4, Vạn Hạnh Mall lên tiếng sau các vụ việc thương tâm. Trung tâm gửi lời chia sẻ với khách hàng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn trở thành nơi "giúp khách tìm lại sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại bộn bề".