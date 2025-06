Loạt tin đồn quanh con trai út ông Trump

Bên cạnh đó, việc giao tiếp với bạn bè của con trai ông Trump cũng bị hạn chế. Barron được cho là không thể chia sẻ số điện thoại cho bạn học, tránh gây phiền phức về mặt an ninh. Vì thế, anh quyết định giao tiếp với bạn bè trên nền tảng chơi game Xbox, đảm bảo an toàn cá nhân. Đây là phương pháp “lách luật” được Barron sử dụng khi bị hạn chế trò chuyện trên mạng với bạn học. Việc chia sẻ số điện thoại, theo nguồn tin, “gây rắc rối nhiều hơn là đem lại lợi ích”. Nếu bị lộ, số điện thoại sẽ nhanh chóng lan truyền, dẫn đến hàng triệu cuộc gọi đổ về không ngừng, khiến Barron phải thay đổi số liên tục, rơi vào vòng luẩn quẩn, Page Six đưa tin. Ảnh: New York Post, Grosby.