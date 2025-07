Loạt trường đại học cập nhật địa chỉ mới sau sáp nhập

Đại học Sư phạm TP.HCM cũng đã cập nhật loạt địa chỉ mới cho các cơ sở của trường. Theo đó, địa chỉ trụ sở chính của trường là 280 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM, thay cho 280 An Dương Vương, phường, 4, quận 5, TP.HCM như trước đây. Địa chỉ cơ sở 2, cơ sở 3 của trường cũng được cập nhật, cụ thể là: 222 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM (cơ sở 2), A1 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM (cơ sở 3). Trong khi đó, địa chỉ mới của phân hiệu Long An là 934 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, thay cho địa chỉ 934 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: HCMUE.