Loewe tái xuất cùng On trình làng BST giày thể thao phiên bản giới hạn

"Bom tấn" sneaker Loewe x On trở lại, hứa hẹn tiếp nối thành công của dòng giày thể thao sang trọng hợp tác giữa nhà mốt Tây Ban Nha và thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới.

Kể từ khi ra mắt, phiên bản hợp tác giữa nhãn hàng thể thao On với thương hiệu thời trang xa xỉ Loewe đã chinh phục “sneakerhead” (người yêu thích giày sneaker) toàn cầu với thiết kế tối giản, đẹp mắt và công năng đáng kinh ngạc của dòng giày Cloudtilt. Cháy hàng ở mọi phối màu, không có lý do ngăn cản Loewe và On tiếp tục khai thác thiết kế ăn khách này, nhất là khi giới sưu tập giày nói riêng và tín đồ thời trang nói chung luôn có nhu cầu bất tận với sneaker cao cấp.

Phiên bản 2024 của Loewe x On tiếp tục chọn sử dụng công nghệ đế giữa CloudTec Phase để mang lại sự thoải mái với đệm cao cấp, đế được chế tạo từ lớp foam siêu nhẹ, đàn hồi cao - đảm bảo tiếp đất mềm mại với mỗi bước chân. Bảng màu mới dành riêng cho mùa Thu - Đông bao gồm loạt màu sắc tươi mới, trẻ trung, bao gồm màu cát, xanh lá, khaki bên cạnh sắc đen - trắng cơ bản vốn đã rất thành công.

Cloudtilt là dòng giày chạy biểu tượng của Loewe, được thiết kế với thân giày thoáng khí và mỏng nhẹ, đem tới cảm giác thoải mái không trọng lực.

Cloudtilt là dòng giày chạy biểu tượng của Loewe, được thiết kế với thân giày thoáng khí và mỏng nhẹ, đem tới cảm giác thoải mái không trọng lực. Vải dệt và mesh hiệu suất cao bảo vệ bàn chân, trong khi bộ đế độc quyền đem tới cảm giác êm ái như đang bước đi trên mây.

Cloudtilt là dòng giày chạy biểu tượng của nhà mốt Loewe đến từ Tây Ban Nha.

Dưới bàn tay của nhà mốt xa xỉ Tây Ban Nha Loewe, những đôi Cloudtilt nay được bổ sung loạt chữ ký thương hiệu nổi bật. 4 chữ L lồng vào nhau tạo thành logo kiểu Berthold Wolpe xuất hiện trên lưỡi gà, thân giày và miếng heel tab (móc kéo gót chân), tạo thành bảo chứng phong cách xa xỉ.

Kết hợp cùng thương hiệu Tây Ban Nha, On cũng khéo léo lồng ghép quốc kỳ Thụy Sĩ - cái nôi của nhãn hàng thể thao - vào chi tiết trang trí ở cổ giày. Một đặc trưng thường thấy khác ở giày thể thao cao cấp là cách buộc dây (lacing) không theo quy chuẩn thông thường, với hai gút dây thắt nút cố định thay vì buộc nút truyền thống để tạo diện mạo tối giản.

Bảng màu Thu - Đông 2024 bao gồm loạt màu sắc trẻ trung, hiện đại như xanh ruột chanh, tím đậm, be cát và cam cà rốt.

Trong những lần ra mắt trước, những đôi giày thể thao Loewe x On đều ‘cháy hàng” trong tích tắc. Loewe và On cũng khéo léo tận dụng chính sách phát hành giới hạn theo mùa - những màu sắc độc quyền này sẽ khó có cơ hội được tái bản vào mùa kế tiếp.

Dòng giày thể thao Loewe x On vừa có mặt tại các cửa hàng và trực tuyến từ ngày 10/10.