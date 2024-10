Lời cảnh báo từ Bali

Tác phẩm nghệ thuật bị nhầm tưởng là 2 lon bia rác

Một thợ máy làm việc tại bảo tàng LAM ở Lisse (Hà Lan) đã lầm tưởng tác phẩm nghệ thuật có tên "All The Good Times We Spent Together" là rác.