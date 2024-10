Tác phẩm nghệ thuật bị nhầm tưởng là 2 lon bia rác

Một thợ máy làm việc tại bảo tàng LAM ở Lisse (Hà Lan) đã lầm tưởng tác phẩm nghệ thuật có tên "All The Good Times We Spent Together" là rác.

Tác phẩm nghệ thuật bị nhân viên bảo tàng vứt vào thùng rác. Bảo tàng ở Hà Lan đã thu hồi được tác phẩm nghệ thuật trông giống như hai lon bia rỗng, sau khi một nhân viên vô tình vứt chúng vào thùng rác, theo The Guardian. Tác phẩm có tên "All The Good Times We Spent Together" của nghệ sĩ người Pháp Alexandre Lavet, thoạt nhìn trông giống như hai lon bia bị bỏ đi và móp méo. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy chúng thực chất được vẽ thủ công tỉ mỉ bằng sơn acrylic và "cần rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra", theo bảo tàng. Tuy nhiên, một thợ máy đã không cảm nhận được giá trị nghệ thuật này. Khi nhìn thấy hai lon bia được trưng bày trong thang máy, anh đã tiện tay vứt chúng vào thùng rác. Froukje Budding, người phát ngôn của bảo tàng LAM ở Lisse, miền Tây Hà Lan, nói rằng các tác phẩm nghệ thuật thường được để ở những nơi bất thường, do đó hai lon bia được trưng bày trong thang máy. "Chúng tôi luôn cố gắng làm du khách ngạc nhiên", bà nói. Người phụ trách Elisah van den Bergh trở về sau thời gian nghỉ ngơi ngắn và nhận thấy những chiếc lon đã biến mất. Cô đã kịp thời lấy chúng ra khỏi túi đựng rác khi chúng sắp bị vứt đi. Budding cho biết: "Chúng tôi hiện đã đặt tác phẩm ở một vị trí truyền thống hơn trên bệ để nó có thể được ở yên sau cuộc phiêu lưu của mình". Bà nhấn mạnh rằng "không có ác cảm" với người thợ máy - người vừa mới bắt đầu làm việc tại bảo tàng. "Anh ấy chỉ làm công việc của mình thôi", bà nói. Sietske van Zanten, giám đốc bảo tàng, cho biết: "Nghệ thuật của chúng tôi khuyến khích du khách nhìn nhận các đồ vật hàng ngày dưới một góc nhìn mới. Bằng cách trưng bày tác phẩm nghệ thuật ở những nơi không ngờ tới, chúng tôi sẽ khuếch đại trải nghiệm này và khiến du khách phải chú ý". Đây là sự cố mới nhất trong một loạt những điều không may xảy ra với các tác phẩm nghệ thuật trong các phòng trưng bày và bảo tàng. Năm 2023, một người đàn ông nói rằng anh ta đói đã ăn một quả chuối được dán trên tường, mà không biết rằng đó là một phần của tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ người Italy Maurizio Cattelan tại một phòng trưng bày ở Seoul. Năm 2011, một người dọn dẹp quá nhiệt tình ở Đức đã làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật hiện đại trị giá 690.000 bảng Anh (hơn 900.000 USD ), sau khi nhầm nó với một vật gây mất thẩm mỹ cần được cọ rửa sạch sẽ. Tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ người Đức Martin Kippenberger - một trong những nghệ sĩ tài năng nhất của thế hệ ông cho đến khi ông qua đời vào năm 1997 - đã bị miếng cọ rửa của người lau dọn làm hỏng khi đang được trưng bày tại Dortmund.