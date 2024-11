Lợi dụng chữa bệnh để mua bán trái phép chất ma túy

Hai giám đốc ở Quảng Bình bị khởi tố

0

Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 giám đốc doanh nghiệp trong 2 vụ án hình sự do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.