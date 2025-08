Lời giải cho mẹ với công thức sữa Việt được thế giới đón nhận

Khi người dùng còn giữ tâm lý chuộng sữa công thức ngoại, thương hiệu Việt đã vươn lên dẫn dắt thị trường quốc tế với đột phá giải quyết bài toán dinh dưỡng thay nhiều cha mẹ.

Do sự thay đổi nhanh chóng về lối sống và hoàn cảnh sống của cộng đồng trong xã hội hiện đại, các bà mẹ ngày nay phải đối mặt nhiều thách thức trong hành trình nuôi con, đặc biệt là việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng đầu đời.

“Trợ thủ” cho mẹ trong hành trình nuôi con

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, gần 60% mẹ Việt phải quay lại công việc trong khi con vẫn ở giai đoạn bú mẹ; cùng với tỷ lệ sinh mổ gia tăng qua các năm ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần của mẹ.

Đồng thời, điều này cũng mang đến những rủi ro về sự phát triển của bé trong những năm đầu đời khi thiếu vắng sữa mẹ vì hoàn cảnh nào đó. Trên thực tế, chỉ có khoảng 45% trẻ em tại Việt Nam được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời (theo UNICEF).

Trước thực trạng này, các nhà sản xuất sữa công thức không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu những công nghệ mới nhằm bù đắp nhu cầu cấp thiết của các bà mẹ, đặc biệt là nỗ lực bổ sung các dưỡng chất mô phỏng thành phần có trong sữa mẹ.

Vinamilk đạt bước tiến lớn với 6 HMO, góp phần định nghĩa chuẩn mới cho ngành sữa công thức trên thị trường khu vực.

Trước đây, các nhà sản xuất nước ngoài thường là những cái tên được nhớ đến đầu tiên khi các mẹ tìm kiếm sữa công thức cho con. Nhưng vài năm gần đây, trọng tâm chú ý dần nghiêng về các thương hiệu Việt khi không còn mang mác là “người theo sau”, mà tiên phong mang những thành quả nghiên cứu khoa học đột phá mà hầu như chưa có hãng sữa Việt nào làm được.

Đại diện của xu hướng này là Vinamilk với công nghệ 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, có mặt trong sản phẩm sữa công thức Optimum. Đây chính là “đáp án” cho những người mẹ gặp khó khăn trong việc nuôi con bằng sữa mẹ nhờ tổng hợp được nhiều loại HMO nhất (6 HMO chiếm khoảng 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ) cùng nhiều dưỡng chất có hàm lượng và tính năng tiệm cận với “chuẩn vàng sữa mẹ”.

Chính nhờ thành tựu này, Vinamilk đã trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được mời với vai trò diễn giả tại Hội nghị Phát triển châu Á (Growth Asia Summit) 2025 tại Singapore - diễn đàn lớn nhất châu Á về cơ hội tăng trưởng cho ngành thực phẩm, đồ uống và dinh dưỡng.

Sự kiện cũng quy tụ các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trong khu vực, để chia sẻ về bước tiến công nghệ nổi bật góp phần định nghĩa “chuẩn mới”/cấp độ cho dinh dưỡng trẻ em khu vực. Trước đó, công thức đột phá với 6 HMO của Vinamilk cũng được lựa chọn trình bày tại Hội nghị Sữa Toàn cầu 2025 (Global Dairy Congress 2025) diễn ra tại Hà Lan.

Dấu ấn của thương hiệu sữa Việt dẫn dắt thị trường sữa khu vực

Là thương hiệu sữa có gần 50 năm đồng hành với bao thế hệ người Việt, từ lon sữa bột made-in-Vietnam đầu tiên, Vinamilk ngày nay vươn xa khỏi quy mô quốc gia để trở thành “cánh chim đầu đàn” của ngành sữa khu vực, được giới chuyên môn quốc tế công nhận.

Ông Gary Scattergood, Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Hội nghị Phát triển châu Á, đã chia sẻ: “Tôi đánh giá cao bước tiến đột phá của Vinamilk không chỉ vì sự tiến bộ về khoa học dinh dưỡng mà họ tạo ra với 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam mà còn vì cách tiếp cận dựa trên sự thấu cảm và đặt người dùng vào trung tâm. Đó thực sự là đóng góp giá trị cho hội nghị”.

Đằng sau đột phá tiên phong chính là nỗ lực bền bỉ của một doanh nghiệp trong hành trình đưa thương hiệu Việt chạm chuẩn quốc tế.

Có thể nói, với sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt và cam kết bền bỉ trong nghiên cứu và phát triển, Vinamilk với dòng sản phẩm Optimum công thức 6 HMO đã tạo nên cấp độ mới về dinh dưỡng cho ngành sữa không chỉ ở Việt Nam mà còn ở bình diện quốc tế.

Theo nghiên cứu, tỷ lệ sinh mổ lên tới 37% dẫn đến việc trẻ không được tận hưởng trọn vẹn những lợi ích tiềm năng cho hệ tiêu hoá và miễn dịch. Trong bối cảnh đó, công thức 6 HMO gồm 2’-FL, DFL, LNT, 3-FL, 6’-SL, 3’-SL thuộc cả 3 nhóm HMO là giải pháp hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tiêu hoá và miễn dịch của trẻ.

Khi bé khỏe mạnh, mẹ sẽ an tâm hơn cũng như có thêm thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau sinh. Đột phá này còn mở hướng đi mới cho ngành sữa công thức, khi có rất nhiều nhà sản xuất đang nâng cấp theo chuẩn 6 HMO mà Vinamilk thiết lập.

Vinamilk từng bước khẳng định vị thế và trở thành lựa chọn của hàng triệu mẹ Việt trên hành trình chăm con.

Bên cạnh đột phá 6 HMO, Vinamilk cũng tiên phong “lập chuẩn” quốc tế với cam kết cao nhất về chất lượng và độ an toàn, tinh khiết của sản phẩm. Năm 2023, Vinamilk Optimum Gold trở thành thương hiệu đầu tiên tại châu Á đạt giải Purity Award (Giải thưởng An toàn - Tinh khiết) và chứng nhận First 1.000 Day Promise (Chứng nhận 1.000 ngày đầu đời) của tổ chức CLP (Clean Label Project), Mỹ. Hai giải thưởng uy tín từ Mỹ khẳng định tiêu chuẩn độ tinh khiết và an toàn cao cho trẻ ở giai đoạn nền tảng quan trọng.

Vinamilk cũng là doanh nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại sánh ngang nhiều tập đoàn lớn với 16 nhà máy trong và ngoài nước. Đáng chú ý, nhà máy Bình Dương là nhà máy sữa bột hiện đại bậc nhất châu Á được FDA (Mỹ) chứng nhận, đạt tổng công suất hàng chục nghìn tấn/năm. Theo Brand Finance 2023, Vinamilk hiện nằm trong top 6 thương hiệu sữa có giá trị nhất toàn cầu.

Cùng những thành tựu nổi bật, Vinamilk đang chứng minh năng lực của một thương hiệu Việt dẫn đầu. Giờ đây, Việt Nam không còn là “người đi sau” trong ngành sữa công thức - vốn là sân chơi của các tập đoàn đa quốc gia, mà vươn lên thiết lập cấp độ mới cho khu vực.

Hội tụ đủ yếu tố như công nghệ tiên tiến hàng đầu, sự thấu hiểu người dùng sâu sắc cùng chất lượng an toàn, tinh khiết chuẩn quốc tế, người Việt Nam có thể yên tâm với thương hiệu sữa Vinamilk để nuôi con phù hợp, hiệu quả và hạnh phúc hơn.