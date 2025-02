Lời khai của đối tượng hành hung tài xế ôtô tại bến phà Cồn Nhất

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đối tượng Phạm Ngọc Tuân đã gọi gọi thêm người đến hành hung tài xế ôtô đang xếp hàng chờ qua phà Cồn Nhất, phía bờ Nam Định.

Liên quan đến vụ việc tài xế ôtô bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất (thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, Nam Định) vào ngày 1/2, gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (2/2), lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy thông tin, đã yêu cầu Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại TP Hà Nội) đến làm việc tại trụ sở công an vào sáng cùng ngày.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại TP Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại huyện Giao Thủy).

Đối tượng hành hung nam tài xế ôtô ở bến phà Cồn Nhất. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan Công an, khoảng 14h30 ngày 1/2, Phạm Ngọc Tuân điều khiển ôtô BKS 18A-018.72 chở theo vợ đi từ hướng cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) đi về thị trấn Giao Thủy theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội.

Đến đường Hồng Hà, gần phà Cồn Nhất, khi các xe đang xếp hàng bên phải chờ qua phà, Tuân điều khiển xe đi sang làn bên cạnh để tiếp tục di chuyển. Khi đi đến gần xe ôtô BKS 14A-901.xx, do anh V.Đ.T (SN 1987, trú TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển, anh T. bất ngờ rẽ trái chắn đường xe của Tuân.

Sau đó, đối tượng Phạm Ngọc Tuân xuống xe, giải thích với anh T. là mình đi thẳng, không lên phà nhưng anh T. không nhường đường nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Bức xúc trước thái độ của anh T., Tuân đã gọi điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên ra giải quyết.

Khoảng 5 phút sau, Tuyên cùng bạn là anh Phạm Văn Thùy (SN 1982, trú huyện Giao Thủy) đến chỗ Tuân.

Tuân dẫn Tuyên và Thùy đi bộ lại khu vực xe ôtô của anh T. vẫn đang đứng xếp hàng chờ phà và chỉ tay, gõ vào cửa kính gọi lái xe: “Xuống đây, m... xuống đây", mục đích là gọi anh T. xuống nói chuyện nhưng anh T. không mở cửa và có nhiều lời lẽ thách thức: "Xuống làm gì, các anh định ăn thịt à".

Sau đó, Tuân hô lên: "M... lấy cái ấy chọc lốp xe nó đi". Anh T. nói: "Cứ chọc thoải mái đi".

Tuyên và Thùy đưa hai bàn tay qua khe hở của cửa lái, dùng tay lắc mạnh kính chắn gió bên lái và níu cửa kính lái xe xuống thì lúc này ô cửa kính được mở hoàn toàn. Sau đó, Tuyên lao người qua ô cửa kính, đấm liên tiếp vào người tài xế T.

Anh T. tiếp tục thách thức: "Rồi, cứ để nó đánh, đánh tiếp đi". Cả Tuân, Tuyên, Thùy dùng tay đánh anh T. và những người trên xe.

Chưa dừng lại ở đó, Tuyên bám vào gương chiếu hậu, luồn 2 chân qua cửa kính lái và dùng chân đạp liên tiếp vào anh T. và những người trong xe. Thấy vậy, Tuân, Thùy và một số người dân đến can ngăn lôi Tuyên ra ngoài và anh T. kéo cửa kính lên.

Một lúc sau, Tuyên tiếp tục đi về phía ôtô của anh T., hai bên tiếp tục cãi vã và Tuyên đã dùng tay tiếp tục tấn công anh T.

Khi được mọi người tiếp tục can ngăn, kéo Tuyên ra, anh T. đóng chặt cửa xe, mọi việc mới dừng lại. Sau đó, Tuyên, Thùy lên xe đi về nhà, anh Tuân tiếp tục điều khiển ôtô lên Hà Nội.

Về phía nạn nhân, Công an thị trấn Giao Thủy đã liên lạc qua điện thoại, nói chuyện trực tiếp với nam tài xế ôtô bị hành hung là anh V.Đ.T. (SN 1987, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và mời anh T. đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy để làm việc, trình báo sự việc. Tuy nhiên, do bận công việc, anh T. chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện. Sau đó, anh T. và người nhà đã đăng tải các video liên quan đến sự việc trên lên các trang mạng xã hội.

Theo chị D, người có mặt trên xe ôtô của anh T. chiều hôm qua (1/2), thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài anh T. trên xe còn có 2 phụ nữ cùng nhiều trẻ nhỏ. Anh T. và nhóm người trên không có mâu thuẫn từ trước.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.