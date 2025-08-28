Lợi thế giúp người Việt dễ tiếp cận loại dầu ăn tốt cho tim mạch

Người tiêu dùng Việt có cơ hội tiếp cận dầu gạo lứt - được mệnh danh “dầu ăn của trái tim” nhờ lợi thế nguyên liệu dồi dào kết hợp đầu tư công nghệ trích ly hiện đại.

Theo báo cáo của Market Research Future, quy mô ngành công nghiệp dầu gạo lứt toàn cầu dự kiến tăng trưởng hơn 67% vào năm 2030, thể hiện tiềm năng phát triển và xu hướng sử dụng ngày càng phổ biến của loại dầu này trên thế giới, nhờ những lợi ích nổi bật đối với sức khỏe tim mạch

Dầu gạo lứt có nhiều lợi ích với sức khỏe tim mạch

Nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất quý, dầu gạo lứt được nhiều tổ chức tim mạch tại các quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa vào khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim.

Bên cạnh đó, theo tài liệu khoa học được công bố, dầu gạo lứt quý giá vì được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt - nơi chứa phần lớn dưỡng chất như vitamin, khoáng chất, chất béo của hạt gạo lứt. Đây cũng là loại dầu ăn có chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Dầu gạo lứt được trích ly từ lớp màng cám - nơi chứa phần lớn dưỡng chất của hạt gạo lứt.

Dưỡng chất Gamma Oryzanol trong dầu gạo lứt có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và bệnh lý tim mạch.

Mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch, dầu gạo lứt đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong căn bếp của các gia đình trên khắp thế giới.

Việt Nam sở hữu lợi thế để tự sản xuất dầu gạo lứt

Yêu cầu tiên quyết trong quy trình sản xuất dầu gạo lứt là lớp màng gạo cần được xử lý và trích ly ngay sau khi tách khỏi hạt, nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng dinh dưỡng. Đồng nghĩa, việc sản xuất thành công dầu gạo lứt phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nguyên liệu và thời gian cung ứng. Đây là thách thức lớn đặt ra cho các quốc gia không có lợi thế về nguyên liệu tại chỗ dồi dào từ những cánh đồng lúa trù phú như tại Việt Nam.

Ngoài ra, việc sản xuất dầu gạo lứt đòi hỏi hệ thống công nghệ trích ly hiện đại mà không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ năng lực đáp ứng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), chi phí xây dựng một cơ sở trích ly dầu gạo lứt tại Mỹ có thể vượt hơn 10 triệu USD , được xem là rào cản lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại nhiều quốc gia không hội tụ đủ cả hai điều kiện trên, dầu gạo lứt được bán với giá cao vì chủ yếu đến từ nguồn nhập khẩu. Tuy vậy, người tiêu dùng ở những thị trường này vẫn sẵn sàng chi trả nhờ nhận thức rõ về lợi ích sức khỏe mà loại dầu này mang lại.

Tại thị trường Việt Nam, nhờ tận dụng hiệu quả lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào và đầu tư công nghệ trích ly hiện đại, một số nhà sản xuất - trong đó có thương hiệu Simply, đã tiên phong sản xuất thành công dầu gạo lứt đạt chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Người Việt được tiếp cận dầu gạo lứt chất lượng với giá thành hợp lý.

Chị Bích Trâm (38 tuổi, từng sống tại Nhật Bản) chia sẻ: “Ở Nhật, dầu gạo lứt được gọi là ‘dầu ăn của trái tim’ bởi công dụng tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch và được nhiều gia đình lựa chọn. Khi trở về Việt Nam, tôi cũng dành thời gian tìm hiểu và tin chọn Simply, vì đây là loại dầu gạo lứt nguyên chất 100% nhưng giá chỉ bằng một phần ba so với sản phẩm ở Nhật. Mức giá này cũng hợp lý hơn so với các loại dầu gạo lứt được nhập khẩu từ nước ngoài. Với tôi, đây là lựa chọn vừa tốt cho sức khỏe, vừa hợp lý cho chi tiêu gia đình”.

Trên thế giới, dầu gạo lứt đang ngày càng được ưa chuộng và trở nên phổ biến trong bối cảnh người tiêu dùng chú trọng hơn đến sức khỏe. Tại Việt Nam, nhờ lợi thế nguyên liệu dồi dào và làm chủ công nghệ trích ly hiện đại, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm này với mức giá hợp lý. Việc lựa chọn dầu gạo lứt trong mỗi bữa ăn không chỉ là cách quan tâm đến sức khỏe tim mạch, mà còn tận dụng được món quà giá trị từ chính quê hương của mình.