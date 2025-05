Lòng xe điếu không còn là chuyện 'nói quá' trên mạng

Theo luật sư Cường, thực phẩm hay sản phẩm quảng cáo sai sự thật có thể không gây ảnh hưởng tính mạng nhưng sử dụng lâu dần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Chủ quán là ông Ngô Quyền Thế, thừa nhận hình ảnh đăng tải từ năm 2024 có phần phóng đại và gửi lời xin lỗi công chúng. Ảnh: Ngoquyenthe_vlog.

Từng gây sốt mạng xã hội với mâm lòng dài 40 m, món lòng xe điếu của chuỗi Lòng Chát nay vướng nghi vấn an toàn thực phẩm. Trưa 8/5, quán tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị kiểm tra đột xuất, chủ quán thừa nhận đã “nói hơi quá”. Một ngày trước đó, chi nhánh tại TP.HCM cũng bị kiểm tra.

Dù pháp luật đã có quy định rõ ràng về nguồn gốc thực phẩm và hoạt động quảng cáo, không ít người vẫn phớt lờ, coi việc "nói quá" là chiêu trò tiếp thị vô hại.

Nhưng sau mỗi đoạn clip lan truyền là nguy cơ thật sự cho sức khỏe cộng đồng - khi niềm tin bị đánh đổi bằng sự thiếu kiểm soát và bất chấp an toàn.

Bước đầu xác định hành vi quảng cáo là sai sự thật

Bình luận về vụ "lòng xe điếu dài 40 mét", TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhấn mạnh an toàn thực phẩm vẫn là "điểm nóng" đầy nhức nhối. Thực phẩm bẩn, hàng giả tràn lan không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng mà còn bóp méo môi trường kinh doanh.

Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng, theo luật sư Cường, những ý kiến quan điểm của cộng đồng mạng, đặc biệt là của người đã treo giải 1 tỷ đồng cho ai có được bộ lòng se điếu như vậy không phải là không có căn cứ.

"Sự phản ánh của dư luận và của một số cá nhân về quảng cáo sai sự thật này là có cơ sở, người quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý hành chính. Còn vấn đề sản phẩm này có nhập lậu, tẩm ướp hóa chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ và có kết luận", ông Cường nói với Tri Thức - Znews.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, bước đầu xác định hành vi quảng cáo là sai sự thật. Cơ quan chức năng sẽ xem xét đến 2 hành vi là quảng cáo sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên các nền tảng số và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, về hóa đơn chứng từ các sản phẩm hàng hóa dịch vụ kinh doanh, trên cơ sở đó sẽ kết luận là có sai phạm hay không. Nếu có, họ sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

"Nếu có hành vi vi phạm về quảng cáo, quảng cáo sai sự thật thì người thực hiện hành vi này sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với mức có thể tới 60.000.000 đồng", ông Cường thông tin.

Quán Lòng Chát (số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu) thông báo ngừng đón khách và đóng cửa sau khi tiếp đoàn kiểm tra của UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: G.K.

Bên cạnh đó, những hàng hóa sản phẩm không có nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị tịch thu và tiêu hủy.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa này và làm rõ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm như có hóa chất độc hại, chất cấm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ tiến hành xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh có thể phạt tới 200.000.000 đồng.

"Nếu hành vi kinh doanh sản phẩm chứa hóa chất, độc hại, sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gây thiệt hại đến quyền lợi của người tiêu dùng thì phải bồi thường thiệt hại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Đặc sản hay bữa ăn chứa hóa chất độc hại?

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, thực trạng các cơ sở kinh doanh coi thường pháp luật, bất chấp quy định an toàn thực phẩm để trục lợi đang ngày càng đáng báo động.

Đáng lo hơn, nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội không ngần ngại tiếp tay quảng bá cho những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, hàng nhái, khiến dư luận bức xúc. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng, thu lợi bất chính.

Đặc biệt, nội tạng - thứ bị coi là phế phẩm ở nhiều quốc gia - không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng nhiều cơ sở kinh doanh lại nhập về Việt Nam để chế biến trở thành thực phẩm, món ăn khoái khẩu của 1 số người, quảng bá thành "đặc sản" với giá cắt cổ. Quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến đều tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

"Cơ quan chức năng cũng đã từng phát hiện bắt giữ những lô hàng nội tạng đang trong tình trạng phân hủy, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, những thực phẩm ngâm hóa chất độc hại, thực phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài mà không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Những sản phẩm này có thể không gây chết người nhưng sử dụng lâu dần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là các hóa chất độc hại", ông Cường nói thêm.

Lòng xe điếu là món ăn yêu thích của nhiều người, đang khiến dư luận xôn xao. Ảnh: YT/OK Con Dê.

Phân tích với Tri Thức - Znews, ThS.BS Bùi Thị Duyên, Phó chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM), khẳng định lòng xe điếu không có giá trị dinh dưỡng đặc biệt nào so với lòng heo thông thường.

Về bản chất, đây vẫn là ruột non của heo, chứa chủ yếu là chất béo, chỉ có một lượng nhỏ protein. Lượng đạm thấp nhưng năng lượng lại cao do hàm lượng mỡ lớn, cùng với đó là nhiều cholesterol - những yếu tố không có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

Bác sĩ Duyên cảnh báo thêm nội tạng nói chung tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nếu không được chế biến kỹ. Các loại sán, giun có thể tồn tại dai dẳng nếu chỉ rửa sơ hoặc nấu chưa chín.

Đáng lo hơn, theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), một số cơ sở nghi vấn có thể dùng oxy già, phèn chua, thậm chí cả Formol để tẩy trắng, "hô biến" lòng heo thường thành lòng xe điếu.

Dù rửa lại, các hóa chất này vẫn có thể thấm vào thực phẩm, gây tổn thương niêm mạc dạ dày, ruột, nguy cơ viêm loét, chảy máu tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng gan, thận và hệ thần kinh. Đáng nói, Formol là chất cực độc đã bị cấm sử dụng trong bảo quản thực phẩm.