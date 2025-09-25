Lotteria hợp tác TOMORROW X TOGETHER ra mắt postcard giới hạn

Thương hiệu thức ăn nhanh Lotteria gây chú ý khi hợp tác TOMORROW X TOGETHER - nhóm nhạc nam K-pop thế hệ thứ 4 trực thuộc HYBE Entertainment với lượng lớn người hâm mộ trên toàn cầu - trong chiến dịch mới nhất.
Trải nghiệm F&B gắn liền văn hóa thần tượng
Trong lần hợp tác này, Lotteria dành tặng người hâm mộ bộ postcard cao cấp của 5 thành viên TOMORROW X TOGETHER gồm SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN và HUENINGKAI khi mua combo từ 99.000 đồng. BST được dự đoán trở thành “must-have item” trong cộng đồng fan K-pop nhờ thiết kế tinh tế và giá trị sưu tầm cao.
|
Lotteria kết hợp cùng TOMORROW X TOGETHER và dành tặng bộ postcard khi khách hàng mua combo ưu đãi.
Chương trình diễn ra từ 25/9 đến hết 8/10 tại 149 cửa hàng Lotteria ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, TP Cần Thơ và Vinh.
Ngay sau khi công bố, thông tin về chương trình nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội, với phản ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ.
Chiến lược trẻ hóa thương hiệu
Sự hợp tác cùng TOMORROW X TOGETHER cho thấy chiến lược dài hạn của Lotteria trong việc gắn kết với Gen Z. Thay vì chỉ tập trung vào việc quảng bá hình ảnh thương hiệu, Lotteria đưa thần tượng vào hành trình trải nghiệm của khách hàng, đánh trúng tâm lý người trẻ hiện đại. Đây là cách thương hiệu xây dựng mối quan hệ bền vững không chỉ bởi chất lượng sản phẩm, mà còn nhờ cảm xúc và trải nghiệm dành cho Gen Z.
Theo đại diện thương hiệu, mục tiêu của Lotteria không chỉ cung cấp bữa ăn chất lượng, mà còn tạo ra điểm chạm văn hóa - nơi khách hàng vừa thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc vừa gắn kết cảm xúc với thần tượng.
Bên cạnh chiến dịch hợp tác, Lotteria không ngừng nâng cấp không gian cửa hàng theo hướng hiện đại, trẻ trung. Đồng thời, thực đơn cũng liên tục được làm mới, đa dạng món phù hợp khẩu vị giới trẻ nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của ẩm thực xứ Hàn.
Với chiến lược này, thương hiệu không chỉ củng cố vị thế vững chắc trong ngành F&B, mà còn khẳng định tầm nhìn trở thành lựa chọn trẻ trung, đồng hành Gen Z trong cả ẩm thực lẫn đời sống văn hóa.
Lotteria là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh trực thuộc Lotte - một trong những tập đoàn đa ngành lớn bậc nhất Hàn Quốc. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1998, Lotteria có hơn 250 cửa hàng tại 30 tỉnh thành trên cả nước.
Là điểm dừng chân quen thuộc của hơn 14 triệu khách hàng, thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ thực đơn đa dạng từ gà rán, burger đến cơm, mì… vừa mang đậm dấu ấn Hàn Quốc, vừa phù hợp khẩu vị người Việt. Với nỗ lực không ngừng sáng tạo, Lotteria tiếp tục hành trình kết nối cảm xúc với thế hệ trẻ, giúp khách hàng không chỉ thưởng thức bữa ăn mà còn hòa mình vào thế giới văn hóa giải trí mà họ yêu thích.