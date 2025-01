Louis Phạm ăn 12 trái nho dưới gầm bàn đón năm mới

Vợ chồng Khánh Huyền 2K4 thực hiện truyền thống ăn nho dưới gầm bàn với mong ước năm mới may mắn, bình an. Theo New York Post, trào lưu ăn 12 quả nho vào thời khắc giao thừa bắt nguồn từ một phong tục lâu đời của người dân Tây Ban Nha với tên gọi là "uvas de la suerte" - nghĩa là “nho may mắn”. Theo truyền thống, người dân Tây Ban Nha thường ăn nho vào đêm giao thừa. Nếu một người ăn hết 12 trái nho trong thời lượng ngân vang của 12 tiếng chuông - tượng trưng cho 12 tháng trong năm - họ sẽ gặp may mắn trong năm mới. Phong tục ăn 12 quả nho đêm giao thừa còn tồn tại ở một số quốc gia khác như Italy nhưng hiện chủ yếu được người Tây Ban Nha áp dụng. Trong một số nền văn hóa, tục ăn nho dưới gầm bàn còn nhằm mục đích mang lại thành công và tình yêu. Ảnh: @huyen.204.