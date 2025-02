Lừa đảo tâm linh 28.000 bị hại, chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Vào khoảng tháng 10/2024, từ nguồn tin của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên xác định một nhóm đối tượng chuyên sử dụng điện thoại gọi điện đến người dân, tự xưng là "cô đồng" của một số cơ sở tín ngưỡng, lợi dụng lòng tin tâm linh của người dân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng phạm tội sinh sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 27/12/2024, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp chỗ ở, địa điểm, phương tiện của 3 đối tượng là: Đỗ Ngọc Anh (SN 1996), Đinh Thế Anh (SN 1993), Nguyễn Thị Lựu (SN 1986) cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang và 26 đối tượng có liên quan (là các nhân viên trực tiếp gọi điện cho người dân).

Qua khám xét, Cơ quan điều tra đã phát hiện, tạm giữ 14 máy tính và 32 tai nghe, 96 điện thoại di động các loại, 197 sim điện thoại, các tài liệu là kịch bản lừa đảo để các nhân viên gọi điện cho người dân.

Để lừa đảo thành công, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lời thoại chi tiết, tình huống phát sinh đưa cho các nhân viên gọi đến khách hàng.

Khi gọi điện, chúng tự nhận là "cô đồng" tại các nhà chùa, đền; dọa dẫm người dân về việc họ có các vấn đề về tâm linh như có vong theo, có vận hạn liên quan đến sức khỏe, tài chính, qua đó mời chào, dụ dỗ người dân làm lễ giải hạn hoặc nhận các vật phẩm phong thủy.

Các đối tượng đưa ra thông tin về việc các vật phẩm phong thủy này đã được làm lễ, "trì chú", "mở cung tài lộc"… tại các đền, chùa và có khả năng hỗ trợ người dân được bình an, mạnh khỏe, thuận lợi và yêu cầu người dân phải trả "tiền công đức, ủng hộ nhà chùa, nhà đền" với số tiền 200.000-500.000 đồng/vật phẩm phong thủy.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định tháng 4-12/2024, Đỗ Ngọc Anh đã điều hành 3 nhóm với trên 30 người để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thành công của 28.000 trường hợp trên địa bàn cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại là trên 8 tỷ đồng .

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 25 đối tượng trong vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

