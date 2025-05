Lượng khách đến Măng Đen, Đà Lạt 'nhích nhẹ' dịp 30/4

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến Măng Đen và Đà Lạt đều tăng trưởng hơn 10%. Mức tăng này là tín hiệu đáng mừng cho Măng Đen, nhưng chưa "bùng nổ" như kỳ vọng của Đà Lạt.

Nữ du khách check-in tại dốc Sương Nguyệt Anh (TP Đà Lạt) vào chiều 2/5. Ảnh: Tường Vi.

55.000, đó là số lượt khách đến thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. So với cùng kì năm trước, dịp lễ năm nay mang về thêm hơn 5.000 lượt khách cho thị trấn này, tương đương tăng 10%.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, cho biết Măng Đen đã chuẩn bị công tác đón khách từ sớm, chỉnh trang khuôn viên và cảnh quan. Mặt khác, thời tiết nắng đẹp những ngày nghỉ lễ cùng các hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc đã góp phần thu hút đông đảo du khách tìm tới, giúp thị trấn đạt con số tốt.

Măng Đen giữ sức hút

Tính từ đầu năm đến nay, mỗi điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông đón khoảng 39.300 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024. Với lượng khách liên tục tăng, thị trấn Măng Đen cũng xây dựng nhiều homestay và khách sạn mới.

Hiện Măng Đen sở hữu 143 cơ sở lưu trú với hơn 1.280 phòng. Trong ngày 30/4-4/5, hầu hết khách sạn, homestay, nhà nghỉ trên địa bàn đều kín khách, tỷ lệ lấp đầy khoảng 80-90%.

Măng Đen trở thành điểm đến thu hút du khách yêu thích nhiên nhiên, trải nghiệm ẩm thực địa phương, văn hóa bản địa. Ảnh: Nga Đỗ.

Trong kỳ nghỉ, thời tiết tại Măng Đen khô ráo và se lạnh, thuận lợi cho các hoạt động tham quan. Nhằm nâng cao trải nghiệm, tối ngày 1/5, đêm nhạc rock Khám phá tổ chức tại quảng trường trung tâm huyện Kon Plông (Kon Tum) với sự tham gia của ban nhạc huyền thoại Bức Tường và ca sĩ Phạm Anh Khoa khuấy động 5.000 người dân và du khách.

Ngoài ra, thị trấn này còn tổ chức không gian văn hóa - nghệ thuật tại khu kinh tế đêm Măng Đen và chợ phiên Măng Đen phục vụ miễn phí khoai nướng, bắp nướng, mì nướng kèm rượu ghè truyền thống. Điểm nhấn là chương trình biểu diễn cồng, chiêng, xoang và đốt lửa trại. Các hoạt động đều gây được ấn tượng với du khách.

Dù mới nổi trong vài năm gần đây, Măng Đen vẫn giữ được nét hoang sơ, yên bình với nhiều điểm đến nổi bật như thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke, đèo VioLak, làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo… Tuy nhiên, quãng đường đến Măng Đen còn nhiều khó khăn, du khách phải di chuyển bằng xe khách trong khoảng 10-12 tiếng hoặc bay đến Pleiku (Gia Lai) và đi xe khách thêm khoảng 100 km về thị trấn.

Trước đó, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Măng Đen thu hút gần 20.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Con số này được đánh giá khá đông trong kỳ nghỉ chỉ kéo dài 3 ngày. Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thị trấn này cũng đón gần 230.000 lượt khách.

Đà Lạt "thoáng" khách

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Đà Lạt đón khoảng 195.000 lượt khách, tăng khoảng 14,7% so với cùng kỳ năm trước (170.000 lượt khách). Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 12.500 lượt khách (tăng 74% so với cùng kỳ năm trước), khách nội địa đạt 182.500 lượt (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước).

Riêng khách qua lưu trú đạt khoảng 133.000 lượt (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước), tập trung đông vào ngày 2-4/5. Công suất phòng các khách sạn 5 sao đạt trên 60%, khách sạn 3-4 sao đạt khoảng 75%. Các loại hình lưu trú khác đạt khoảng 65-70%.

Tuy nhiên, trên thực tế, lượng khách lưu trú có chiều hướng chậm lại. Dịp lễ 30/4-1/5 năm trước, lượng khách qua lưu trú tăng đến 47,4% so với cùng kỳ năm trước đó.

TP Đà Lạt không quá tải khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, các điểm, khu du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt không quá tải. Tại Vườn hoa thành phố, Thung lũng Tình Yêu, khu du lịch thác Datanla, đường hầm điêu khắc… lượng khách tăng so với ngày thường, nhưng chỉ đạt 40-60% công suất dự kiến. Khu vực trung tâm thành phố mật độ phương tiện tăng nhưng vẫn thông thoáng, tình trạng kẹt xe, ùn ứ không xảy ra.

Tối ngày 1/5, quảng trường Lâm Viên thu hút gần 20.000 khán giả đến xem đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2025. Tại khu du lịch Lavender bên hồ Tuyền Lâm cũng diễn ra Noo's Chill Night - The Concert của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Cùng với đó là nhiều sự kiện như lễ hội hoa, triển lãm nghệ thuật và các hoạt động thể thao ngoài trời tại nhiều địa điểm trong thành phố.

Đối với du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận, Đà Lạt đã trở thành điểm đến nổi bật bởi thời tiết mát mẻ, di chuyển thuận lợi nhờ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Du khách TP.HCM và Hà Nội có thể chọn bay đến sân bay Liên Khương, sau đó di chuyển về trung tâm thành phố.

Hiện Đà Lạt có 2.503 cơ sở lưu trú với hơn 33.000 phòng đủ điều kiện kinh doanh du lịch. Ảnh: Đức Hiếu.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt không tăng khách đột biến vào dịp lễ bởi một số lý do. Hệ thống giao thông đã thay đổi nhiều, du khách có xu hướng lưu trú ngắn ngày và di chuyển nhiều nơi hơn.

Năm nay, du khách cũng đổ dồn sự quan tâm cho diễu binh mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước ở TP.HCM. Sau khi kết thúc lễ kỷ niệm sẽ ở lại TP.HCM tham quan hoặc du lịch tại các tỉnh lân cận. Song, phía lãnh đạo cũng nhìn nhận Đà Lạt đang thiếu sản phẩm du lịch có sức hút lâu dài.

Trước lễ, giá cả phòng và dịch vụ du lịch đều được các đơn vị kinh doanh niêm yết công khai, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, không xảy ra trường hợp chặt chém hay chèn ép du khách.